Glyphosat darf in Europa weiter versprüht werden. Ausschlaggebend für die knappe Mehrheit in Brüssel: die Zustimmung von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt entgegen parlamentarischer Gepflogenheiten. Die SPD sieht schon vor den Koalitionsverhandlungen das Vertrauen erschüttert.

Tiefe Verneigung

Wie Haarfärbemittel

Schwandorf/München. "Wenn sich die Mitglieder des Bundeskabinetts in einer Sachfrage nicht einigen, dann hat dies eine Enthaltung in Brüssel zur Folge", erklärt der Landesgruppenvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Martin Burkert, "eine Selbstverständlichkeit, über die sich CSU-Landwirtschaftsminister Schmidt hinweggesetzt hat."Die Oberpfälzer SPD-Abgeordnete Marianne Schieder ist besonders aufgebracht über das Verhalten des CSU-Ministers: "Ich gehöre zu denen, die für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen geworben hat", sagt die Schwandorferin. "Das ist ein schwerer Schlag ins Kontor, eine schwere Vertrauenskrise." Eine Rüge sei da zu wenig.Schmidt habe die Vorbehalte gegen Glyphosat vonseiten der SPD und Umweltministerin Barbara Hendricks gekannt: "Was denkt der sich eigentlich, so etwas in dieser sensiblen Phase durchzuziehen?" Schmidt musste wissen, dass eine weitere Zulassung niemals den Weg in einen Koalitionsvertrag gefunden hätte, grollt Schieder. Eine tiefe Verneigung vor der Agrarindustrie und dem Deutschen Bauernverband sei das. "Wir können nur vertrauensvoll Gespräche führen, wenn die Ministerien sich an die Geschäftsordnung halten", sagt die Oberpfälzerin. "Weg mit dem Minister", wenn man eine gemeinsame Basis finden wolle."Ich bin kein Politiker", will Josef Wittmann, Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbandes in Schwandorf , die Entscheidung des Ministers nicht bewerten. "Da steckt viel Wahlkampfgetöse drin, das der Sache nicht gerecht wird." Die SPD habe sich in der Sache auch schon anders ausgesprochen. "Wir dürfen die Pflanzenschutzmittelverordnung nicht emotionalisieren", wehrt er sich gegen die "ideologische Verteufelung aller Pflanzenschutzmittel".Wer Glyphosat verbieten wolle, müsse Alternativen benennen. "In der Öko-Landwirtschaft können Sie ein Totalherbizid nur mechanisch ersetzen, das heißt, Sie haben mehrere Arbeitsgänge und verfahren dann wesentlich mehr Diesel." Ausgerechnet der Treibstoff, der im Verruf stehe, Krebs zu verursachen. "Ein Teufelskreislauf", klagt Wittmann, "auf der einen Seite sollen wir kein Pflanzenschutzmittel verwenden, auf der anderen Seite diskutiert man über Diesel-Verbote und Verteuerung."Die zur WHO gehörende Internationale Krebsforschungsagentur hatte das Unkrautbekämpfungsmittel Glyphosat als "wahrscheinlich krebserregend" eingestuft. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) kam zu einem anderen Schluss: Bei richtiger Anwendung bestehe kein höheres Krebsrisiko. "Ich will die WHO-Studie nicht kritisieren", sagt Wittmann, "aber die Substanz spielt in der gleichen Gefahrenklasse wie Haarfärbemittel beim Friseur.""Die Landwirte spritzen Glyphosat ja nicht verantwortungslos", sagt Hans Winter, BBV-Geschäftsführer in Weiden . "Schließlich sind sie als Anwender am stärksten davon betroffen." Kein Bauer würde sein Feld oder gar seine Familie vergiften. "Wir haben alle die Sachmittelausbildung gemacht. Wenn man sachgerecht damit umgeht, schadet das weder Mensch noch Umwelt."

Berlin. Anderthalb Jahre kam die nötige Mehrheit für oder gegen die weitere Verwendung von Glyphosat in Brüssel nicht zustande. Deutschland stimmte nicht mit, weil die Große Koalition nicht zueinander fand. Dann schlägt Agrarminister Christian Schmidt (CSU) alle Bedenken in den Wind und stimmt einer fünfjährigen Weiterverwendung zu. Durfte er das? Und wie geht es weiter?

Ja. Er hat sich nicht an die Geschäftsordnung der Bundesregierung gehalten, wofür Kanzlerin Angela Merkel ihn öffentlich rügte. "Es ist etwas, was sich nicht wiederholen darf." In der Geschäftsordnung heißt es: "Bei Überschneidungen und sich daraus ergebenden Meinungsverschiedenheiten zwischen den einzelnen Bundesministern entscheidet die Bundesregierung durch Beschluss."Ohne Deutschland wäre die qualifizierte Mehrheit der EU-Staaten für den Vorschlag der EU-Kommission nicht zustande gekommen. Die Brüsseler Behörde hätte selbst entscheiden müssen. Denn es liegen Anträge von Herstellern auf Verlängerung der Zulassung von Glyphosat vor."Die EU-Kommission hätte sich ohnehin für die Verlängerung der Zulassung von Glyphosat entschieden", sagt Agrarminister Schmidt. Eine Sprecherin lehnte am Dienstag jeden Kommentar ab. Die Signale waren zwiespältig. Im Sommer sagte Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis: "Die Kommission hat nicht die Absicht, die Substanz ohne Unterstützung einer qualifizierten Mehrheit der Mitgliedstaaten erneut zu genehmigen." Vor wenigen Tagen klang es dann ganz anders. Die Kommission könne nur in engem Rechtsrahmen auf wissenschaftlicher Grundlage agieren, zumal mehrere EU-Agenturen kein Krebsrisiko sähen. Im Übrigen habe das Europäische Parlament eine - beschränkte - Zulassung für fünf Jahre befürwortet. Diplomaten mutmaßten vor der Sitzung vom Montag, dass die Kommission eine Verlängerung um fünf Jahre gewähren würde.Ja. Nach Darstellung der Kommission können die EU-Staaten nach erneuter Zulassung selbst über Verbote oder Auflagen entscheiden. Es liege in der Verantwortung der Mitgliedstaaten, Pflanzenschutzprodukte unter Berücksichtigung der klimatischen und landwirtschaftlichen Bedingungen ihres Gebiets auf Risiken zu prüfen. Frankreich hat angekündigt, dass Glyphosat dort nicht länger als drei Jahre verwendet werden soll.Laut Kieler Umweltministerium können die Länder nur die private Anwendung von Glyphosat beispielsweise auf Hauseinfahrten untersagen. Ein Verkaufsverbot etwa in Baumärkten ist nach Ministeriumsangaben nur auf Bundesebene möglich.Einige Wissenschaftler haben die Substanz im Verdacht, Krebs auszulösen. Umweltschützer oder auch das Umweltbundesamt beklagen negative Auswirkungen für die Tier- und Pflanzenwelt: Als Totalherbizid töte das Mittel alles ab, was auf dem Feld außer Nutzpflanzen noch so sprießt. Das entziehe Insekten und Feldvögeln die Nahrungsgrundlage.Insgesamt 105 Produkte mit dem Wirkstoff Glyphosat sind in Deutschland zugelassen. Fast die Hälfte davon darf auch "in Haus und Kleingarten" angewendet werden.