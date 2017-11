Auf die Frage, wie es nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen weitergeht, hat keiner der Oberpfälzer Bundestagsabgeordneten die perfekte Antwort. Man müsse abwarten. Und auch die Kritik an der SPD wird deutlicher.

Wir wollten, dass sich etwas ändert, und das war in dieser Konstellation nicht möglich. Ulrich Lechte (FDP), Bundestagsabgeordneter

Weiden/Amberg. Für den Weidener CSU-Abgeordneten Albert Rupprecht ist klar, dass nun auch die Sozialdemokraten handeln müssen. "Es kann nicht sein, dass die SPD sich in die Rehaklinik zurückzieht, um sich selbst zu heilen. Das Land muss über der Partei stehen", erklärt er. Deshalb müsse die Partei nun zu Gesprächen zur Verfügung stehen. Die SPD könne bei den meisten Punkten, die aktuell verhandelt werden, "durchaus Ja sagen", ohne ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren.Das Wahren von Glaubwürdigkeit und Identität einer Partei sei jedoch ein wichtiger Punkt, betont Rupprecht. Deswegen könne man der FDP einen Rückzug aus diesen Gründen nicht vorwerfen. "Ich glaube, dass es für jede Partei eine Grenze gibt, ab der kein Kompromiss mehr möglich ist." Das hätte bei der CSU genauso der Fall sein können, fährt er fort. "Bei uns wäre es das Thema der Zuwanderungsbegrenzung gewesen."Dass die Ziele seiner Partei in den Verhandlungen kaum umgesetzt wurden, nennt der FDP-Abgeordnete Ulrich Lechte aus Regensburg als Grund für das Ende der Verhandlungen. "Wir wollten, dass sich etwas ändert, und das war in dieser Konstellation nicht möglich." Kanzlerin Angela Merkel habe gewollt, dass der Kurs Deutschlands bleibt, wie er bisher war. Ähnlich sieht das der FDP-Bezirksvorsitzende Horst Meierhofer : "Die Verhandlungen haben sich lange im Kreis gedreht, ohne dass dabei etwas rauskam. Da kann ich schon verstehen, dass man sagt, es macht keinen Sinn mehr." Vor Neuwahlen haben beide Politiker keine Angst. "Umfragen haben gezeigt, dass ähnliche Ergebnisse herauskommen würden", sagt Lechte.Dass sich seine Partei in dieser Legislaturperiode an der Regierung beteiligt, ist für Uli Grötsch (Weiden, SPD) immer noch unwahrscheinlich. "Wir haben am 24. September deutlich gemacht, dass es keine Fortsetzung einer Großen Koalition geben wird. Ich halte es auch weiterhin für ausgeschlossen." Marianne Schieder (SPD) sieht das etwas anders. "Ich habe zu denen gehört, die gesagt haben 'nicht um jeden Preis eine Große Koalition'". Jetzt halte ich einen kategorischen Ausschluss für schwierig", sagt die Schwandorfer Bundestagsabgeordnete. Gleichzeitig kritisiert sie das Vorgehen der FDP. Christian Lindner habe immer wieder die SPD dafür kritisiert, dass sie nicht alle ihre Ziele durchbringe, sondern Kompromisse eingehe. "Jetzt, wo die FDP am Zug ist, schmeißt sie alles hin. Was ist da nun besser?" Für Schieder ist die Antwort klar: "Lieber eine vernünftige Politik mit vernünftigen Kompromissen."Schieders Schwandorfer Bundestagskollege von der CSU, Karl Holmeier , bezeichnet die aktuelle Situation als "schwierig". Er hofft auf zwei mögliche Lösungen. Zum einen, dass sich die "SPD doch noch bewegt", zum anderen, dass "die Tür für Jamaika zwar zu, aber noch nicht verschlossen" ist - dass sich alle Beteiligten in ein paar Tagen vielleicht doch noch einmal zusammensetzen. Neuwahlen hält er - genau wie der CSU-Abgeordnete aus dem Wahlkreis Amberg, Alois Karl - für keine gute Idee. "Das wäre für mich die 'Ultima Ratio', die letzte Möglichkeit", betont Karl. Schließlich hätten die Bürger so gewählt, und einen Anspruch auf eine funktionierende Regierung.AfD-Abgeordneter Peter Boehringer kann dem Abbruch der Verhandlungen etwas Positives abgewinnen: "Schön, dass die Grünen erst mal nicht mitregieren." Er sieht mehrere Möglichkeiten, wie es nun weitergehen kann: CDU/CSU, Grüne und FDP kommen nach einer kurzen Schamfrist zu weiteren Verhandlungen zusammen oder aber die SPD lässt doch mit sich reden. Eine weitere Alternative sieht Boehringer darin, dass die aktuellen Verhandlungen weitergehen - aber ohne Beteiligung der FDP. "Diese Regierung wäre nicht stabil, aber hält zwei Jahre", sagt Boehringer. "In diesem Fall würde die FDP gut dastehen, müsse aber keine Verantwortung übernehmen." Neuwahlen hält er für unwahrscheinlich.Stefan Schmidt von den Grünen ist vor allem von der FDP enttäuscht, die sich "aus der Verantwortung stiehlt". Neuwahlen befürchtet er nicht, ist aber der Meinung, dass die FDP in so einem Fall "nicht unbedingt punkten würde". Für seine Partei sieht er keine Gefahr. "Die Meldungen der letzten Wochen haben gezeigt, dass die Grünen gebraucht werden."