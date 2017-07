Zündende Argumente gegen rechte Parolen, Einblicke in Diktaturen und eine Diskussion über die Europäische Union. Mit solchen Angeboten sollte der Jugendkongress am Samstag eigentlich junge Leute ansprechen. Die Resonanz ist aber mehr als bescheiden.

Und das, obwohl die Sprecherin des Jugendforums, Theresa Weidhas, und Organisatorin Eva Bauer im Vorfeld 7000 Flyer an Schüler und Jugendliche verteilt hatten. Bis auf wenige junge Erwachsene waren die Organisatoren und die Workshop-Leiter weitgehend unter sich. Stadtrat Florian Graf vom Stadtjugendring brachte es auf den Punkt: Es werde immer schwieriger, junge Leute für Politik zu begeistern.Oberbürgermeister Kurt Seggewiß betonte, dass es die falsche Einstellung sei, zu glauben, "die da oben machen sowieso was sie wollen". Überall, wo Populisten an die Macht gekommen seien, habe es Einschnitte in Freiheit, Gleichheit und Solidarität gegeben. Freiheit heiße auch, Verantwortung zu übernehmen.Johannes Wessel-Bothe, der im achten Semester an der Universität Augsburg Politik und Soziologie studiert, leitete einen Workshop über "Argumentation gegen rechte Parolen". Der Mitarbeiter im "Netzwerk politische Bildung Bayern" plädierte für Dialog, um durch gegenseitigen Austausch eine gemeinsame Gesprächsebene zu finden und den anderen zum Nachdenken zu bringen.Jan-Philipp Neetz, freier Mitarbeiter der "Europäischen Akademie Bayern", beleuchtete Ziele, Hintergründe und Entwicklung der Europäischen Union. Als Magister Artium in Politikwissenschaft und Geschichte und als überzeugter Europäer habe er bei Reisen in viele Länder der EU offene Menschen kennengelernt. Dies habe sich aber in letzter Zeit geändert. Ähnlich äußerte sich Herbert Schmid von "Arbeit und Leben". "Mit Unbehagen" beobachte das Jugendforum seit einiger Zeit die Entwicklung in Polen, Ungarn, der Türkei und den USA. Es gelte, die bestehende Demokratie zu bewahren.