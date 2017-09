Der Ministerpräsident und Parteichef steht unter Druck. Nach den CSU-Verlusten bei der Bundestagswahl wird Kritik an Horst Seehofer laut. Auch in der Region. Muss er zurücktreten?

Weiden/Neustadt. (rg/phs) In der Politik sei's wie im Fußball, meint Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher : "Du kannst zwei Jahre lang Meister sein, aber wenn du die ersten sechs Spiele in der neuen Saison verlierst, bist du weg." Durchaus legitim sei es, jetzt über das Personal für die Landstagswahlen 2018 zu diskutieren. Und über Seehofer im speziellen? Fehler "haben wir alle miteinander als CSU gemacht", sagt der Weidener Bürgermeister. "Wir haben vieles verkündet, was wir nicht gehalten haben, zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage." Und, ja: "Auch das Hin und Her zwischen Merkel und Seehofer ist nicht gut gelaufen."Grundsätzlich müsse sich die CSU mit sich selbst auseinandersetzen, stimmt der Weidener CSU-Kreisvorsitzende, Stephan Gollwitzer , zu. "Aber zum richtigen Zeitpunkt und nicht in aller Öffentlichkeit." An eine Anti-Seehofer-Bewegung, so Gollwitzer, "möchte ich mich jetzt nicht dranhängen". "Ein Rücktritt zum jetzigen Zeitpunkt wäre falsch", meint auch Andrea Lang . Die stellvertretende Vorsitzende des CSU-Kreisverbands Neustadt ist der Ansicht, dass Seehofer die Koalitionsverhandlungen führen muss. Sie kann sich aber vorstellen, dass er auf dem Parteitag im November einem anderen für die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl Platz macht. Das wäre auch gut so. Und wer soll es dann richten? "Wir haben viele fähige Leute, ich könnte mir Markus Söder, Manfred Weber oder Joachim Herrmann vorstellen." Von diesen dreien habe sie aber keinen Favoriten.CSU-Kreischef Stephan Oetzinger ist vorsichtiger. "Es geht nicht um Köpfe, sondern um Themen." Als Beispiel nennt er die Rentendiskussion. "Das müssen wir wieder mehr in den Mittelpunkt rücken." Lang pflichtet ihm bei: "An Infoständen haben uns die Leute teilweise sehr aggressiv angegangen, nach dem Motto: Für die Flüchtlinge habt ihr Geld, aber nicht für unsere Altersversorgung." Für Oetzinger ist im Moment der falsche Zeitpunkt, um über Seehofer zu diskutieren. "Warten wir erst ab, was bei den Koalitionsverhandlungen rauskommt." Auch der ehemalige Landtagsabgeordnete Georg Stahl mahnt zur Besonnenheit. Die Einbußen seien nicht Seehofer allein anzulasten. "Da haben mehr über das Wahlprogramm abgestimmt." Landrat Andreas Meier erklärt, als Stellvertreter von CSU-Bezirkschef Albert Füracker trage er dessen Linie mit. Interessant ist aber, wie sich Meier auf seiner Facebook-Seite äußert. Darauf postet er einen "Welt"-Artikel, der Merkel als CDU-Chefin infrage stellt. Zudem hat er ein Bild veröffentlicht. Es zeigt ein Ortsschild mit dem Aufdruck "Neuanfang". Darunter steht durchgestrichen "Weiter so". Ob damit personelle Konsequenzen aus dem CSU-Debakel gemeint sind, lässt Meier offen.