Die Ausdünnung der früheren Hauptschule, jetzt Mittelschule genannt, setzt sich auch im neuen Schuljahr fort. Um fast drei Prozent sinkt hier die Schülerzahl in der Oberpfalz. Diese negative Entwicklung bleibt nicht folgenlos. Erfreulich: 240 Oberpfälzer Lehrer erhalten eine feste Planstelle.

544 Mittelschüler weniger

Mehr Ganztags-Betreuung

Angebot für Schulschwänzer

95 Berufsintegrationsklassen Im neuen Schuljahr sind in der Oberpfalz 95 Klassen mit bis zu 1900 Plätzen für berufsschulpflichtige Asylbewerber und Flüchtlinge vorgesehen (sowie für "weitere Personen mit Sprachförderbedarf", wie beispielsweise Migranten aus der Europäischen Union). 2016/17 waren es 105 Berufsintegrationsklassen mit bis zu 2100 Schulplätzen. Die Bezirksregierung verspricht eine "flächendeckende Versorgung und wohnortnahe Beschulung in allen Landkreisen und kreisfreien Städten".



Aus der Wirtschaft - insbesondere den Kammern - kommt Kritik, dass nach den zweijährigen Berufsintegrationsklassen weniger als zehn Prozent der Abgänger "ausbildungsreif" sind. (cf)

Regensburg/Weiden . Im Schuljahr 2017/2018 "ruht" der Betrieb der Mittelschule Am Rauhen Kulm in Speinshart (Kreis Neustadt/WN), der Jobst-von-Brandt-Mittelschule Waldershof (Kreis Tirschenreuth) sowie der Mittelschulen Tiefenbach (Kreis Cham) und Breitenbrunn (Kreis Neumarkt). Diese - vorübergehende - Aussetzung des Unterrichts geht aus einer Mitteilung der Bezirksregierung hervor. Gleich ganz aufgelöst werden zwei Schulen im Landkreis Cham."Aufgrund der geringen Schülerzahlen im Einzugsbereich ist die Mittelschule Waldershof seit 2013/2014 inaktiv und kein Schulstandort mehr", heißt es auf Nachfrage von Oberpfalz-Medien. Über die Zukunft der Schule werde erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.Am morgigen 12. September beginnt für 53 799 Kinder (minus 0,72 Prozent) in der Oberpfalz der Unterricht an den 343 Grund- und Mittelschulen. Die Regierung beziffert die Zahl der Abc-Schützen auf 8982, was bei einem kleinen Rückgang um 0,19 Prozent eine Stabilisierung bedeutet. Während die Zahl der Schüler in den Mittelschulen insgesamt um 544 (minus 2,98 Prozent) sinkt, setzt sich der "positive Trend" in den Grundschulen fort: 151 Mädchen und Buben mehr als im Vorjahr (plus 0,42 Prozent) drücken hier die Schulbank.Um eine "gute Unterrichtsversorgung" zu gewährleisten, erhielten 240 Lehrkräfte eine Planstelle. "Dadurch konnte an den Grundschulen trotz steigender Schülerzahl eine Zunahme der Klassenstärke verhindert werden", sagt die Bezirksregierung. So bleibt es an Grundschulen pro Klasse bei einem Schnitt von 21,15. An den Mittelschulen beträgt der Durchschnitt 19,66 Schüler. Die Bezirksregierung spricht von einer "guten Lehrerversorgung". So kam es zu 17 weiteren Lehrerstellen für mobile Reserven, die in den letzten Jahren erst während des Jahres zur Verfügung standen.Zur Integration von Schülern mit Migrationshintergrund werden in der Oberpfalz 67 sogenannte Übergangsklassen gebildet. Der erhebliche Rückgang um 13 Klassen wird mit dem "Ziel einer verstärkten Integration in die Regelklassen bei gleichzeitiger zusätzlicher Sprachförderung" erklärt. So kommt es zusätzlich zu 225 Gruppen in Deutsch-Förderkursen und 34 Deutsch-Förderklassen. In der Oberpfalz schreitet auch der Ausbau der offenen und gebundenen Ganztagsschulen voran. So sind für das neue Schuljahr 63 Grund- und Mittelschulen mit 287 "gebundenen" Ganztagsklassen gemeldet.Oberpfalzweit werden jetzt acht Übergangsklassen im "gebundenen Ganztag" angeboten (Zuwachs um 50 Prozent). Derzeit sind Klassen unter anderem in Teublitz (Schulamt Schwandorf) und Amberg neu im Angebot. Bei der offenen Ganztagsschule erfolgt in insgesamt 123 Gruppen eine qualifizierte Nachmittagsbetreuung bis 16 Uhr: inklusive "ausgewogenem und kostengünstigem Mittagessen" sowie Aufsicht und Hilfe bei den Hausaufgaben. Insgesamt stehen dann in der Oberpfalz an nahezu 170 Grund-, Mittel- und Förderschulen "bedarfsgerechte Ganztagsangebote" kostenfrei zur Verfügung. Die Anzahl der Schulen mit Inklusion steigt von 20 auf 22 (u. a. Grundschule Waldershof).Außerdem erhalten vier weitere Förderschulen das Profil Inklusion: Sonderpädagogisches Förderzentrum Nabburg, Förderzentrum St. Gunther in Cham sowie die beiden Berufsschulen zur Sonderpädagogischen Förderung in Schwandorf und Grafenwöhr.Speziell für Schüler mit "schulvermeidendem Verhalten" - also notorischen Schulschwänzern - ist an der Jakob-Muth-Schule (SFZ Regensburg) eine kleine, achtköpfige Unterrichtsgruppe vorgesehen.Die neun staatlichen Berufsschulzentren/Berufsschulen sowie fünf staatlichen Wirtschaftsschulen bekommen 24 neue Lehrkräfte im höheren Dienst sowie neun Fachlehrer. Gerade beim Zukunftsthema Industrie 4.0 misst die Bezirksregierung dem Staatlichen Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Wiesau eine entscheidende Rolle zu: "Der Standort gewährleistet eine qualitativ hochwertige duale Ausbildung mit modernster technischer Ausstattung." Im neuen Schuljahr ist es am Berufsschulstandort Wiesau möglich, eine berufliche Ausbildung in Kombination mit einem Hochschulstudium im Bereich Metall oder IT zu beginnen ("Oberpfalz-Dual")."Ich freue mich, dass wir in das Schuljahr 2017/2018 mit einer guten Lehrerversorgung und einer konstanten Schülerzahl starten", betont Regierungspräsident Axel Bartelt.