So könnte der Wittgarten in Zukunft aussehen: Ein neuer Siechenweiher, am Ufer Liegewiesen, ein Beach-Volleyballfeld, Fuß- und Radwege rund um den See. Südlich des Josef-Witt-Platzes könnte ein neues "kulturelles Zentrum" mit Kino, Restaurants und Kneipen entstehen.

Der Siechenweiher soll wiederbelebt werden - das schlägt zumindest der Siegerentwurf des städtebaulichen und landschaftsplanerischen Realisierungswettbewerbes vor. Er kommt von der Münchner Dragomir Stadtplanung GmbH. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß hat es besonders der Weiher angetan. "Menschen und Wasser passen im Zusammenspiel immer gut zusammen." Baudezernent Seidl prophezeit: "Die Option Weiher wurde und wird noch lange diskutiert werden müssen." Auch die Lösung der Zweitplatzierten sei eine gute.Eine Fortführung des Mühlbaches auf den Josef-Witt-Platz, begrünte Wiesen und Beete finden sich im Siegerentwurf. Auch die zweitplatzierte Arbeit plant Wasserspiele, Sitzelemente und Bäume am Josef-Witt-Platz als "Teil der Achse zu Altstadt und Wittgarten". "Beide Siegerentwürfe haben sehr viel Charme. Wir haben sie ausgewählt, weil beide das Potenzial des Wittgartens optimal nutzen. Sie sind sehr filigran gestaltet und regen die Fantasie an." Seggewiß sieht in beiden wichtige Impulsgeber für die zukünftige Gestaltung.Auch Baudezernent Oliver Seidel lobt den Umgang der beiden Siegerentwürfe mit dem gegebenen Freiraum. "Der Siegerentwurf hat sich etwas besser mit der Bestandssituation auseinandergesetzt und geht gut mit den vorhandenen Gebäuden der Sparkasse um."