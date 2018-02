Die Zeit drängt. An diesem Donnerstag könnte der Bauausschuss für die Sanierung des Sporttrakts der Realschulen stimmen - und damit das Aus für die Sportvereine der Stadt einläuten. Das fürchten deren Vertreter. Das will bei der Stadt aber keiner hören, klagen sie. Dabei wissen sie doch 8500 Vereinsmitglieder hinter sich.

Mitglieder schwinden

Die Sporttrakt-Diskussion im Zeitraffer "Rein geregnet hat es in die Halle schon 2000", weiß Ernst Werner vom Bayerischen Landessportverband. Doch was lange währt, scheint nicht unbedingt gut zu werden. 2011 kam im Stadtrat erstmals die Diskussion auf, den Sporttrakt der Realschulen zu sanieren, erinnern Reinhard Meier, Chef des Stadtverbands für Leibesübungen, und DJK-Vorsitzender Reinhold Wildenauer. Die Verwaltung veranschlagte dafür 4,5 Millionen Euro. 3 Millionen Euro davon entfielen auf die Arbeiten an der Halle, 1,5 Millionen Euro auf die an der Schwimmstätte. Der große Sanierungsauftrag blieb aus. Stattdessen habe ein Flickwerk an Ausbesserungsarbeiten begonnen - "die waren alle für den A ...", sagt Ilona Rath-Lux, Chefin des Schwimmvereins. Noch heute tropft der Regen durch das Dach, der Hallenboden bricht.



Deshalb stand das Projekt 2016 erneut auf der Stadtratsagenda. "Da hieß es, die Sanierung beider Projekte koste acht Millionen Euro", sagt Meier. Das neueste Gutachten gehe von 16,5 Millionen Euro Projekt- plus Abbruchkosten aus. "Den Abbruch können wir aber überhaupt nicht brauchen", sagt Werner. Denn dann fehle jede Trainings- und Schulsportmöglichkeit für die nächsten knapp zwei Jahre. "Aber wir können einen Neubau wagen", sagt Meier. Die Mehrbelastung für die Stadt liege im Vergleich zur Sanierung nur um 1,375 Millionen Euro höher. "Und dann bekämen Stadt, Schulen und Vereine das, was sie brauchen." (mte)

"Die Sanierung ist für die Zukunft rausgeschmissenes Geld", wettert der Leiter der Wasserballabteilung des Schwimmvereins, Irek Luczak, beim Treffen der Sportvereinsvertreter im DJK-Sportheim am Dienstagabend. Speziell die Schwimmhalle mit nur vier Bahnen und einer Wassertiefe von 1,20 Metern gelte als überholt, "europaweit gibt es das nicht mehr", sagt Luczak.Beim Sporttrakt nebenan führe die Sanierung wegen eines zu installierenden Prallschutzes gar zu einer Verkleinerung der Dreifach-Turnhalle. Die Folgen ähneln einem Hirschauer Stückl: Das Standardmaß einer Dreifach-Turnhalle, es liegt bei 40 auf 20 Meter, reduziert sich, so dass etwa die Handballer auf einen Teil ihres Spielfeldes mit Auslaufzone und damit auf Wettkampfstandards verzichten müssen, erklärt Ernst Werner fassungslos."Das kann's ja nicht sein", folgert der stellvertretende Chef des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV), spricht dem Handballclub-Chef Thomas Wachsmann aus der Seele - und fasst sich selbst an den Kopf. Das soll nicht das letzte Mal gewesen sein an diesem Abend, an dem sich Hand- und Basketballer, Bossel- und Bocciaspieler, Leichtathleten, Wasserballer, Schwimmer und Triathleten der Weidener Vereine treffen.Kurzfristig zu dem Treffen eingeladen hat der Chef des Stadtverbands für Leibesübungen, Reinhard Meier, um den Entscheidungsträgern vor der Bauausschusssitzung an diesem Donnerstag (14.30 Uhr, Neues Rathaus) deutlich vor Augen zu führen:Eine Sanierung stürze die Sportvereine der Stadt in eine tiefe Krise und torpediere für gut eineinhalb Jahre den in Lehrplänen vorgeschriebenen Schwimm- und Sportunterricht von Elly-Heuss-Gymnasium, Hans- und Sophie-Scholl-Realschule.Die Sanierung bringe keinen Mehrwert für die Sportler, da nicht einmal Standards gehalten, geschweige denn Kapazitätsengpässe behoben werden. Weiden nenne sich Oberzentrum. "Aber ums uns herum haben alle bessere Bäder", so Luczak.Es brauche also eine größere Schwimmhalle. "Durch eine Nachfrage bei den Schulen konnte der Bedarf für den Schwimmunterricht ermittelt werden. Und der ist wesentlich größer als gedacht", betont Reinhard Meier. Kein Wort zu diesen neuen Bedarfszahlen habe die Stadtverwaltung bisher verloren. Mit einer größeren Halle könnten zudem Wettkampfbedingungen erfüllt, also Sportereignisse nach Weiden geholt werden, argumentieren Wasserballer und Schwimmer. "Wir leben auch vom Kuchenverkauf bei solchen Veranstaltungen", sagt Schwimmvereinsvorsitzende Ilona Rath-Lux.Es brauche auch eine ordentliche Dreifachturnhalle, sagt Roman Lang, Leiter der TB-Basketballabteilung: "Jede Dorfmannschaft hat eine größere Halle als wir." Die Folge: "Wir verlieren Spieler." Denn mit der entsprechenden Förderung durch den Verein erreichten seine Basketballer zwar Bayernliga-Niveau. Nur habe der Turnerbund nichts von seiner Jugendarbeit, weil die Talente auch Bayernliga spielen wollen, das hier nicht können - und abwandern. Etwa nach Neustadt.Die Sanierung kann auch an einer ganzen Generation an Kindern in der Stadt nicht spurlos vorübergehen, warnt Andrea Glaubitz, Vorsitzende der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). So fragt sie kritisch in Richtung Kinder- und Jugendhilfeausschuss der Stadt: "Was machen die Kinder Weidens, wenn sie nicht mehr zu uns in die Sportvereine kommen können, wo sie Teamgeist, Selbstbehauptung und ihre Grenzen erfahren?" Speziell zu den Schwimmfähigkeiten stellt sie fest: Schon heute könnten viele Dritt- und Viertklässler nicht richtig schwimmen. "Fällt der Unterricht darin wegen der Hallensanierung knapp zwei Jahre weg, werden wir in Weiden eine ganze Generation bekommen, die nicht schwimmen kann." Mit der Thermenwelt könne der Wegfall nicht aufgefangen werden. Die Folgen seien dramatisch: "Die Ertrinkungszahl wird steigen", prognostiziert sie.Die Zahl der Sportvereinsmitglieder dagegen wird sinken, fürchten andere. Keiner karre sich selbst oder seine Kinder über Jahre fürs Schwimm- oder Sporttraining nach Weiherhammer, Grafenwöhr oder sonst wohin. Zeitaufwand, Fahrkosten und die Konkurrenz durch Fitnessstudios und Volkshochschulkurse seien enorm, sagt Werner. Ganz zu schweigen von den Belegungskosten für die Vereine. 80 Euro pro Stunde koste etwa die Halle in Grafenwöhr.Was also wünschen sich die Sportvereine der Stadt? "Eine zukunftsorientierte Planung", betonen alle. Konkret heißt das laut Glaubitz: Ein Neubau der Turn- und Schwimmhalle neben dem bisherigen Standort muss her. "So könnten wir in der Zwischenzeit den alten Sporttrakt weiter nutzen." Hätten die Sportvereine dann noch einen Wunsch frei, würden sie nach der Eröffnung der neuen Halle um die Sanierung der alten bitten. Denn die Sportstadt Weiden habe Bedarf. Angemerkt

Jede Dorfmannschaft hat eine größere Halle als wir. Roman Lang, Abteilungsleiter TB Basketball