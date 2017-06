Die eigentliche Nachricht durfte die Redaktion nicht veröffentlichen: "Helmut Kohl hat uns verraten, dass Genschers FDP im Herbst aus der sozialliberalen Koalition austritt", erzählt Verleger German Vogelsang. "Aber wie so oft bei Politikern nur als Hintergrund."

SDI in Grafenwöhr

Unwirscher Kanzler

Journalistischer Höhenflug Von Volker Klitzing



Weiden. Gefühlt war es ein ewiges Hin und Her. Fährt er mit dem Auto? Oder fliegt er doch mit dem Hubschrauber? Kann ich mit, wie mit dem Büro des damaligen CSU-Fraktionschef im Bayerischen Landtag, Gustl Lang, vereinbart? Oder ist es zu eng in dem viersitzigen Fluggerät? Existenzielle Fragen, die vor bald 36 Jahren einem gerade vom Volontär zum Jungredakteur aufgestiegenen Journalisten-Neuling zum Schwitzen brachten. Schließlich das O.K. Es fand sich ein Notsitz für mich. Neben dem Piloten mit an Bord der Oppositionsführer im Deutschen Bundestag, Helmut Kohl (CDU), und ein Aktentaschenträger.



Der Mann, der ein Jahr später Helmut Schmidt stürzte und seine 16-jährige Kanzlerschaft startete, der zum Architekten der deutschen Einheit und zum großen Europäer wurde, war auf Einladung Gustl Langs in der nördlichen Oberpfalz unterwegs: Grafenwöhr, die Grenze, eine Kundgebung in der Weidener Mehrzweckhalle, Besuche bei Seltmann und beim Neuen Tag. Dazwischen der Hubschrauberflug von Latsch nach Waidhaus.



Und mir taten Kreuz und Ohren weh. Ein kleines Interview mit drei, vier Fragen für die kleinen "Oberpfälzer Nachrichten" sollte es werden. Ich schrie den Kanzler in spe an, er schrie zurück. Verstanden haben wir uns in der kurzen Zeit trotzdem nicht. Zu schnell waren wir an der Grenze. Und weg war er. Meine Erinnerung an Helmut Kohl bleibt.

Die Redaktion dürfte sich trotz der hoch brisanten Information nichts vorgemacht haben: "Das hat er wahrscheinlich bei jeder Zeitung erzählt", ist sich Vogelsang sicher. "Geschrieben hat's keiner, aber wahrscheinlich wollte der Oppositionsführer den richtigen Hintergrund für die Kommentatoren liefern." So befeuerte möglicherweise die gezielte Indiskretion den Seitenwechsel des FDP-Vorsitzenden, weil landauf landab die Krise des rotgelben Bündnisses beschworen wurde.Auch "Der Neue Tag" hielt sich natürlich an die Weisung des künftigen Kanzlers. "Ansonsten hätte Kohl die Geschichte einfach dementiert", erklärt der Weidener Zeitungsmann, den ein ganz besonderes Datum mit dem Kanzler der Einheit verbindet: "Er ist am gleichen Tag wie ich geboren, nur zehn Jahre früher", verrät der 77-Jährige. "Zu seinem 60. habe ich ihm mein Weiden-Buch geschickt und er hat sich höflich dafür bedankt." Diesen Tag, den 3. April 1990, habe Kohl bei der Eisernen Lady in London verbracht - die alles andere als amused war über die deutsche Wiedervereinigung. "Ich war zu meinem 50. in Istanbul und hatte es dort sicher schöner."Am 17. November 1981 war zwar Margaret Thatcher bereits erste Premierministerin Großbritanniens, Kohl aber noch im Wartestand und zu Besuch in Weiden. Bei seinem Auftritt in der Oberpfalz feuerte der Chef-Christdemokrat gegen die sich gegenseitig zermürbenden Sozialdemokraten: "Bedrückt über die Lage unseres Volkes" sei der Pfälzer. Das jedenfalls vermittelte er den 3000 Besuchern seines Auftritts in der Mehrzweckhalle der SpVgg. Der SPD warf er vor, "die Interessen der kleinen Leute verraten zu haben" - so titelte die Weidener Lokalredaktion.Sicherheitspolitisch stand Kohl den Positionen des damaligen Kanzlers Helmut Schmidt näher als dessen Partei. "Frieden in Freiheit" lautete das Schlagwort des CDU-Wahlkampfs. Sollte heißen: Klare Kante gegenüber der Sowjetunion zeigen - NATO-Doppelbeschluss inklusive, bei dem Schmidt bei seinen Genossen auf verlorenem Posten stand.Bei seinem Besuch in Grafenwöhr 1986 räumte Kohl, inzwischen Chef der regierenden schwarz-gelben Koalition, zusammen mit Verteidigungsminister Manfred Wörner und dessen Amtskollegen Caspar Weinberger letzte Hürden für die SDI-Verträge beiseite - Strategic Defense Initiative, zu deutsch Strategische Verteidigungsinitiative. Das Lieblingsprojekt von Film-Cowboy Ronald Reagan, ein Raketenschirm gegen russische SS-20, war somit "unterschriftsreif", wie der NT am 20. März titelte.Für die durch den Schießlärm der US-Armee geplagten Bürger Grafenwöhrs und Vilsecks äußerte der Kanzler Verständnis. Die Bevölkerung dieses Grenzraums sei ohnehin nicht besonders bevorzugt. Freiheit sei aber nicht zum Nulltarif zu haben. Dennoch zeigte er sich optimistisch, dass eine bilaterale Arbeitsgruppe einen Kompromiss erreichen und die Amerikaner sich an die Standards der Bundeswehr halten könnten. Weniger konziliant wird das Auftreten des Riesen aus Oggersheim bei verschiedenen Firmenbesuchen beschrieben: "Bei seinem Auftreten bei Seltmann war er sehr ungeduldig und hochfahrend", erzählt ein Redaktionsmitglied.Ähnlich enttäuscht zeigten sich einige CDU/CSU-Anhänger von Kohls Benehmen bei der Besichtigung der fürstlichen Bibliothek in Regensburg: "Er hat sich einfach unhöflich verhalten", sagt ein Zeitzeuge, der nicht genannt werden möchte. "Die Leute haben sich so viel Mühe gegeben, ihm etwas zu bieten, aber das hat ihn alles nicht interessiert, und er hat sie behandelt wie seine Lakaien."Dass er keine Umgangsformen gehabt habe, könne Verleger Vogelsang nicht bestätigen: "Vielleicht liegt es daran, dass ich selbst Sternzeichen Widder bin, und wir das gar nicht so merken, wenn wir unwirsch sind", kommentiert er augenzwinkernd. Dass große Männer nicht immer die angenehmsten Zeitgenossen seien, treffe auch auf Willy Brandt zu, gibt er zu verstehen: "Wenn ich an die Bücher der Söhne über die beiden Politikerväter denke, zeigt das schon ein sehr distanziertes Verhältnis - da sind Wunden entstanden."