So einfach ist die Rechnung nicht: Bisher beharrte die Stadt auf der Sanierung des Realschulbades. Das ist auch die aktuelle Beschlusslage. Aber: Das Hauptargument, Weiden verfehle mit 45 Schwimmklassen die für eine Neubauförderung notwendige Anzahl von 60 Klassen, sticht seit Mittwochvormittag nicht mehr. Dies ist wiederum Wasser auf den Mühlen der Bürgerliste, die fordert, parallel zur Sanierung auch einen Neubau zu planen, um dann die für Weiden zukunftsträchtigste Variante zu wählen.

Kosten in neuem Licht

Gute Arbeit gefährdet

Architekt Karl Erwin Lutz, der Referent für Bäder des Bayerischen Schwimmverbandes, bestätigte auf NT-Anfrage, dass die Stadt für das Raumprogramm wesentlich mehr Schwimmklassen melden könne. "Quasi alle rund 240 Weidener Schulklassen." Die Zahl der bisher "Vergessenen" betrage, so Lutz, der erst vor kurzem ein Sportbadzentrum für Ingolstadt baute, also ein Vielfaches der bisher gemeldeten Klassen. Diese Auffassung bestätigte am Mittwochvormittag überraschend die Oberpfalz-Regierung. Weiden würde für den Hallenbad-Neubau sicher Fördergelder erhalten. Die Rechnung von Sanierung gegen Neubau müsste damit neu aufgemacht werden.Noch zögert die Stadt Weiden, die neuen Erkenntnissen zu bewerten. Die Vor- und Nachteile einer Sanierung im Bestand und eines Neubaus seien "pflichtgemäß nach den fachlichen Regeln abgewogen" worden, bekräftigt OB Kurt Seggewiß. "Dieser Vergleich wurde auch im Hinblick auf die (Bundes-)Fördermittelzusage für eine Sanierung noch einmal genau betrachtet. Nachweislich war die Sanierung die günstigere Variante. Dies spiegelt sich in sämtlichen Beschlüssen des Stadtrates wider, die der Bürgerliste auch bekannt sind."Daraufhin wurde, so Seggewiß, der Bedarf an Schwimmsportklassen bei den Schulen angefragt, aufgelistet und 45 Schwimmklassen an die Regierung für das Raumprogramm gemeldet. "Wir sind an die Beschlüsse des Stadtrates gebunden, und ehrlich gesagt bin ich froh, dass die Sanierung endlich angegangen werden kann. Man kann sich immer so gut wie alles wünschen - das nehme ich der Bürgerliste auch nicht übel. Der Zeitpunkt ist nur völlig unpassend", betont Seggewiß."Sehr gerne werden wir die Aussagen und die Expertise des Fachberaters der Bürgerliste überprüfen. Davor verschließt sich sicher niemand." Nur sei es der falsche Zeitpunkt für die Bürgerliste, mit derlei Meinungen aufzuwarten. "Es ist ja nicht anzunehmen, dass Stadtverwaltung, Regierung, Schulen und Stadtrat seit 2011 in dieser Frage vertrauensvoll und ergebnisorientiert zusammenarbeiten und die Möglichkeiten eines Neubaus nicht betrachtet hätten! Daran wird sicherlich in der Stadtratssitzung noch einmal erinnert werden." Natürlich könne eine Fraktion einen Neubau wieder ins Spiel bringen. "Nur sollte sie dann auch mit dem nötigen Deckungsvorschlag überzeugen können. Bisher sehe ich nur Gedankenspiele, die die gemeinsame, gute Arbeit wieder über den Haufen werfen soll."