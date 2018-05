Bayern auf dem Weg zum Polizeistaat? Das befürchten die rund 300 Menschen, die am Samstag auf die Straße gehen. Lautstark wettern sie in der Innenstadt gegen einen "PAGt mit dem Teufel".

Keine Demo gegen Polizei

CSU-Büro nicht besetzt

Es gilt als das schärfste Polizeigesetz seit Kriegsende: das neue Polizeiaufgabengesetz (PAG), das die CSU noch im Mai im Landtag verabschieden will. Für die Kritiker des geplanten Gesetzes läuft die Staatsregierung "Amok".Auch wenn die CSU den Gesetzentwurf inzwischen leicht entschärft hat, soll die bayerische Polizei Kontrollbefugnisse in einem Umfang erhalten, wie sie seit 1945 keine deutsche Behörde mehr hatte. Für die Demonstranten wird damit aus dem Freistaat ein "Polizeistaat", wie auf mehreren Plakaten zu lesen war.Juso-Kreisvorsitzender Sebastian Dippold stellte zum Auftakt am Oberen Markt klar: "Das ist keine Demonstration gegen die Polizei." Im Gegenteil: Die bayerische Polizei brauche dringend mehr Personal, sagte er vor Vertretern von Jusos, SPD, Linken, Liberalen, Bündnis 90/Die Grünen und verschiedenen Verbänden. Was die Polizei aber nicht brauche, seien zusätzliche "Spionagevollmachten". Dippold nannte ein Beispiel: Wer in Vohenstrauß bei der Polizeiinspektion an der Pforte klingle, bekomme telefonischen Kontakt zu einem Beamten in Regensburg. "Das sind die Probleme unserer Polizei." Und sarkastisch fügte er an: "Das ist unsere einzige Hoffnung: Vielleicht scheitert das Gesetz ja am fehlenden Material und Personal."Dippold sprach unter dem Applaus seiner Zuhörer von einem "unmöglichen Gesetz", das massiv die Freiheitsrechte der Bürger beschneide. "Big Söder is watching you" stand wenige Meter weiter auf einem Plakat. Der Freistaat verzeichne aktuell die niedrigste Zahl an Straftaten seit 1991, und das, "obwohl die CSU die Polizei so heruntergewirtschaftet hat", sagte Dippold und fragte in die Menge: "Warum also läuft die CSU in München Amok?"Unter lautem "Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut" bewegte sich der Zug vom Oberen zum Unteren Markt, am Landgericht vorbei zum Büro des CSU-Kreisverbandes in der Sonnenstraße. Dort wollten die Demonstrierenden CSU-Vertretern einen Sack mit Protestbriefen überreichen; sie blieben jedoch unter sich.Den Worten Dippolds zufolge hatte die CSU die Einladung nicht bekommen, daher sei das Büro nicht besetzt. Dippold gab zu, es könne sein, dass man die Einladung an die falsche Anschrift geschickt habe.