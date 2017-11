(nt/az) Bundestagsabgeordneter Albert Rupprecht (CSU) verteidigt Alexander Dobrindt. Die Lärmschutz-Zusage Dobrindts bei der Elektrifizierung der Bahntrasse Hof-Regensburg sei eine Bitte, keine Weisung, hieß es laut eines Antwortschreibens von Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär des Verkehrsministeriums, auf eine Anfrage des inzwischen ausgeschiedenen Bundestagsabgeordneten Thomas Gambke (Grüne).

Rupprecht kontert nun in einer Pressemitteilung: Die Deutsche Bahn habe den Ausbau zunächst ohne und dann mit Lärmschutz beantragt. Dieser Kurswechsel sei durch Dobrindt erwirkt worden. "Zuvor hatte die Bahn die Beantragung des Lärmschutzes abgelehnt, weil sie befürchtete, dass sie bei einer Ablehnung des Eisenbahnbundesamts auf den Kosten sitzen geblieben wäre." Erst die Zusicherung des Ministers, die Kosten zu übernehmen, habe den Weg freigemacht. Bundestagsabgeordneter Stefan Schmidt (Grüne) sagte, die Zusage sei ein Wahlkampfmanöver gewesen (wir berichteten). Rupprecht kritisiert Schmidt nun dafür. "Die Aussage vom grünen Bundestagsabgeordneten Stefan Schmidt ist falsch und bereits heute widerlegt.""Natürlich ist formell für die Prüfung das Eisenbahnbundesamt zuständig und darin unabhängig", schreibt Rupprecht. "Entscheidend aber ist, dass die Inhalte, die das Eisenbahnbundesamt im Planfeststellungsverfahren prüfen muss, Dobrindt in seinem Schreiben vom 24. August vorgegeben hat." Die inhaltliche Prüfung sei verbindlich zu berücksichtigen. "Es bleibt dabei: Die Aussage von Alexander Dobrindt ist der politische Durchbruch", teilte Rupprecht mit. Es sei dafür zu sorgen, "dass dieser Durchbruch, an dem wir in der Region gearbeitet und den wir durch den Minister erreicht haben, nicht von seinem Nachfolger rückgängig gemacht wird".Die Kritik des Abgeordneten Schmidt sei nichts anderes als juristische Spitzfindigkeit und bestenfalls für das juristische Proseminar geeignet. "Mit der politischen Realität hat dies nichts zu tun, sondern führt zur Verunsicherung der betroffenen Bürger", so Rupprecht. "Das ist angesichts der Bedeutung der Thematik unverantwortlich."