In der politischen Auseinandersetzung um Sanierung oder Neubau des Realschulbades sieht sich die Weidener Lehrerschaft plötzlich zwischen allen Linien. Da bisher die Schulen nur 45 Schwimmklassen als Bedarf angemeldet haben, der tatsächlich mögliche Bedarf aber sicherlich bei über 240 Klassen in der Schulstadt Weiden liege, hatte Karl Erwin Lutz, der Referent für den Bäderbau des Bayerischen Schwimmverbandes, bei der Lehrerschaft "fehlendes Engagement" vermutet. Schulamtsdirektorin Christine Söllner "verwahrt sich im Namen ihrer 700 überaus engagierten Lehrer in Weiden und im Landkreis Neustadt entschieden gegen derart haltlose Unterstellungen".



Hintergrund: Alle Grundschüler lernen Schwimmen

"Wir haben die Querschläger abbekommen", stellt Söllner am Freitag fest. Ebenso wie Ernst Werner (siehe "Hintergrund") unterstreicht sie, dass jeder Weidener Grund- und Mittelschüler den vorgesehenen Schwimmunterricht erhalte. Warum nur ein Fünftel der Weidener Schwimmklassen (ein Großteil an den weiterführenden Schulen, die nicht vom Schulamt betreut werden) als Bedarf angemeldet wurde, vermöge sie nicht zu klären. "Hier ist Ursachenforschung angebracht, nicht aber ein Rundumschlag, der mit Sicherheit die Falschen trifft."Auch Reinhard Meier, Vorsitzender des Schwimmvereins und Bürgerlisten-Stadtrat, gab am Freitag für die "vielen engagierten Lehrer am Beckenrand" eine Ehrenerklärung ab. "Sie leisten hervorragende Arbeit." Beim Pressegespräch stellt er mit Fraktionschef Christian Deglmann und Rainer Sindersberger noch einmal fest, dass die Bürgerliste mit ihrem Antrag zur Stadtratssitzung am Dienstag keinesfalls die Planungen für die Sanierung des Realschul-Sportbades torpedieren wolle. Es gehe vielmehr darum, die Voraussetzungen zu schaffen, um die Kosten einer Sanierung mit denen eines Neubaus vergleichen und dann auch "qualifiziert" entscheiden zu können. Im Hintergrund stehe dabei, so erläutert Rainer Sindersberger, dass bei der Vorstellung der Vorplanung der Sanierung von Schwimm- und Sporthalle der Aufwand von 12 auf 15,2 Millionen Euro schnellte, wobei eine weitere Kostensteigerung von bis zu 33 Prozent angekündigt wurde. "Das hat uns erschrocken."Die Ausgaben für einen kompletten Neubau seien aber ebenso wie die mögliche Förderung nie ermittelt worden. "Wie sollen wir da vergleichen und entscheiden?", fragt Sindersberger. Es gebe neue Erkenntnisse, und zwar, dass sogar ein größerer Neubau gefördert werde, wenn ein entsprechend großer Bedarf angemeldet werde. Und dieser Bedarf sei in Weiden sicherlich vorhanden. ,"Alle Bälle sind in der Luft. Wir wollen uns für den besten Wurf entscheiden", erklärt Christian Deglmann.Entschieden weist Ernst Werner Vorwürfe zurück, die Schulen vernachlässigten den Schwimmsport. Der ehemalige Fachberater für Sport am Schulamt Neustadt/Weiden sowie Geschäftsführer des Arbeitskreises Schulsport unterstreicht, hingegen, dass jeder Grundschüler Schwimmunterricht erhalte. Dies erfordere von den Lehrern nicht nur Zusatzqualifikationen, sondern auch hohes Engagement. Zugleich betont er, dass neben der Schule die Eltern in der Pflicht seien, dafür zu sorgen, dass die Kinder beim Schwimmen in Übung blieben. Werner bedauert, dass im Tauziehen um Sanierung oder Neubau des Realschulbads das Schulschwimmen in die Kritik komme. „Das schmerzt alle Lehrer, die sich engagieren.“ Die von Bürgerliste und Bäder-Experten Karl Erwin Lutz genannten über 250 Schwimmklassen seien weder finanziell, organisatorisch noch personell zu schultern.