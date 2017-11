"Weiden ist eine Region mit bayerisch-böhmischen Wurzeln", betont Helmut Fiedler, Präsident des Interregionalen Gewerkschaftsrats Bayern-Böhmen bei der Konferenz zum 20-jährigen Jubiläum.

Der Präsident und Mitbegründer des Interregionalen Gewerkschaftsrats Bayern-Böhmen (IGR BoBa) berichtete beim Empfang im Neuen Rathaus aus der Geschichte des Gewerkschaftsrats von 20 Jahren guter Nachbarschaft.Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit des interregionalen Gewerkschaftsrates sei gerade jetzt besonders wichtig, so Oberbürgermeister Kurt Seggewiß. "70 Jahre Frieden und Freiheit scheint vielen Bürgern heute nichts mehr zu bedeuten." Seggewiß verwies auf die in vielen Ländern "steigende Europafeindlichkeit". Die Politik tue sich schwer, den Bürgern zu vermitteln, warum man die Kraft und Stärke eines vereinten Europas brauche. "Als Oberbürgermeister stelle ich mich ganz hinter die Zielsetzungen des Internationalen Gewerkschaftsrates", erklärte er.DGB-Bundesvorsitzender Reiner Hofmann gratulierte im Namen des Deutschen Gewerkschaftsbundes. "Alle 26 interregionalen Gewerkschaftsräte in Deutschland haben das gemeinsame Ziel, die Lebens- und Arbeitsbedingungen anzugleichen." Die regionalen Unterschiede zu den osteuropäischen Staaten seien stärker ausgeprägt gewesen als in anderen Regionen." Die Übergangsphasen bei der Freizügigkeit habe er "nicht für klug und richtig" gehalten.Weil nationaler Protektionismus wieder wachse, seien interregionale Gewerkschaftsräte besonders wichtig. Sie sind als "Keimzellen für solidarische Zusammenarbeit" dringender denn je. Für den Präsidenten des tschechischen Gewerkschaftsdachverbandes Cmkos, Josef Stredula, wird "oft viel zu wenig geschätzt, was wir schon für die gemeinsame Zusammenarbeit unternommen haben." Außerdem erinnert er an Zeiten vor der Grenzöffnung. "Damals war es unvorstellbar für uns, dass wir einmal nach Weiden fahren dürfen."