Die Frau in Bunt lässt sich ihre Lebensfreude nicht vergällen. Weder von Hassmails noch von Medien, die sich nur auf ihre schrillen Outfits und nicht auf ihre grünen Themen stürzen. "Das ist schade, aber ich werde mich deswegen nicht in Mausgrau kleiden", sagt Claudia Roth, die gerade durch Bayern tourt, lachend im Redaktionsgespräch.

Früher Bus, heute Hybrid

Flucht vor Klimawandel

Wenn die Bundestagsvizepräsidentin über Bayern ins Schwärmen gerät, könnte man fast meinen, man befände sich in einer CSU-Werbeveranstaltung: "Es ist nicht die übliche Wahlkampftour durch das grüne Bayern, das weltoffene Bayern mit seiner tollen Zivilgesellschaft und vielen tausend Menschen, die als Flüchtlingshelfer mitanpacken - das ist gelebte Heimatkunde." Aber das Lob gilt natürlich nur Land und Leuten, nicht etwa der Staatspartei."Zur CSU muss man sagen", fordert die Allgäuerin, "macht endlich was, das uns weiterbringt. Was hat denn das CSU-geführte Verkehrsministerium bisher zustande gebracht außer eine ausländerfeindliche Maut?" Und jetzt stelle sich Dobrindt hin und werbe für den Dieseltausch. "Das geht doch nicht."Gut, zugegeben, früher seien die Grünen meist mit Bussen unterwegs gewesen. Immerhin: "Heute sind wir mit einem Nissan Hybrid da." Sie würde lieber ganz auf E-Mobilität setzen, aber dazu fehle die Infrastruktur. "Das wurde völlig verschlafen." Dass die Kanzlerin jetzt die Autoindustrie kritisiere, solle wahrscheinlich vom verkehrspolitischen Versagen der Bundesregierung ablenken. "In Brüssel hat sie weitergehende Vorschläge blockiert." Fast schon grotesk sei da die neue Rolle der Grünen: "Wir haben nur eine Chance, wenn wir die modernsten Autos herstellen", kämpft ausgerechnet die Öko-Vertreterin für die Zukunft der Hersteller. "Wenn wir entschieden für E-Mobilität eintreten, tun wir was für die 800 000 Arbeitsplätze." Den Dieselgipfel empfindet sie als Nullnummer: "Wir müssen ran an die Hardware, wir müssen die Verbraucherinteressen stärken, das Vertrauen zurückgewinnen."Ihre wichtigste Botschaft: "Der Klimawandel hat unseren Alltag erreicht." Das dramatische Artensterben müsse alle Alarmglocken läuten lassen. Würde Deutschland die eigenen Klimaziele ernst nehmen, müsste die Regierung auf allen Ebenen konsequent handeln - ob Verkehr, Städtebau oder Energiewende. Besonders nach dem "unendlich dummen Ausstieg Trumps aus dem Pariser Abkommen" müsse die Physikerin Merkel jetzt Flagge zeigen, anstatt die selbst gesteckten Ziele zu verfehlen. "Dobrindt hat überhaupt kein Mobilitätskonzept."Dabei gehe es nicht um eine weit entfernte ökologische Katastrophe, die Auswirkungen seien schon spürbar. Regierungberater Professor Hans Joachim Schellnhuber, der beim Pariser Abkommen mitverhandelt habe, sage eineinhalb Grad Erwärmung voraus. "Wenn man nicht energisch gegensteuert, dann haben wir nicht 65 Millionen Flüchtlinge weltweit, sondern 300 bis 500 Millionen." Das Thema sei zwar in aller Munde und nach einer neuen Studie auch Nummer 1 bei Frauen. "Aber sicher ist es einfacher, gegen Atomkraft zu mobilisieren." Klimawandel sei weniger fassbar - aber genau so tödlich.