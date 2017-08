Bei der Bundestagswahl gehe es um eine Richtungsentscheidung. Das betont Landtagsabgeordnete Annette Karl bei der Hauptversammlung der SPD Stadtmitte im "Stadtkrug".

Sie schätze die Arbeit des Ortsvereins unter Regie von Vorsitzender Sema Tasali-Stoll, die wiedergewählt wurde. Abgeordnete Karl forderte gemäß des SPD-Wahlprogramms, die Mehreinnahmen im Bundeshaushalt für eine Steuerentlastung der unteren Einkommen zu nutzen. Gut investiert sei das Geld auch in freie Kita-Gebühren. Von der Steuer solle ein Kinderbonus von 300 Euro für Familien abgezogen werden. Die SPD stehe für eine paritätische Krankenversicherung, in die alle einzahlen. Das verringere das soziale Ungleichgewicht zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.Tasali-Stoll, seit 2015 Vorsitzende, erinnerte an die Eiskunst in der Altstadt, bei der Künstler Peter Lange eine Skulptur von Max Reger schuf. Einer der weiteren Termine war der Besuch von Bundestagsabgeordnetem Uli Grötsch, der für Fragen auf der "Roten Couch" Platz nahm. OB Kurt Seggewiß habe die Sozialdemokraten in der Stadtmitte über die Stadtentwicklung informiert. Die Vorsitzende erwähnte zudem das Schmalzbrotfest am Weiden-am-See-Platz, das guten Anklang fand.Bei den Neuwahlen bestätigten die Mitglieder des Ortsvereins die Vorsitzende Sema Tasali-Stoll, ebenso Stellvertreterin Brigitte Schwarz. Neue Kassiererin ist Anke Reis, neuer Schriftführer Christopher Birner. Als Organisationsleiter arbeitet Bernhard Messerer mit. Beisitzer sind Hubert Hauptmann, Matthias Holl, Sabine Birner, Kassenrevisoren Wolfgang Girke und Georg Roland. Für 2. September sind eine Mitgliederehrung und der Vortrag "Deutschland kann mehr" mit Uli Grötsch geplant. Am 9. September baut die SPD ihren Wahl-Infostand in der Fußgängerzone auf. Motto: "Burger für Bürger". Am 22. September ist eine Führung mit Stadtarchivarin und Kulturamtsleiterin Petra Vorsatz geplant. Thema: Berühmte Weidener am Stadtfriedhof.