Wofür steht der Kandidat? Was mag er nicht? Und wie geht es gleich nach der Wahl weiter? Es wird ja am 24. September nicht nur Gewinner geben. In unserer Serie "Weitergesagt" haben wir die Direktkandidaten zur Bundestagswahl gebeten, vorgegebene Sätze zu Ende zu formulieren. Dabei geht es eben nicht nur um die politischen Positionen der Bewerber. Wir wollen auch den Menschen beleuchten.

Martin Hofmann (FDP)

Karl Meier (Freie Wähler)

Und so hat die Redaktion erfahren, wer sich für den besten Koch unter den Politikern hält, dass es mehrere Kandidaten gibt, die trotz des Drangs nach Berlin an der Oberpfälzer Landschaft hängen, und bei wem der 25. September im Kindergarten beginnt. Den Auftakt machen Martin Hofmann (FDP) und Karl Meier (Freie Wähler). Die Serie wird in loser Folge in den nächsten Tagen fortgesetzt.Martin Hofmann (Jahrgang 1982) kommt aus Döltsch. Der Volkswirt und Doktorand gibt als Wohnort "Weiden und München je zur Hälfte" an - "da meine Frau noch in München arbeitet". Er ist verheiratet und hat noch keine Kinder.... dass bei allem Wettbewerb um die besten Ideen für unser Land ein Mindestmaß an Anstand und Fairness im Umgang erhalten bleibt. Sozialer Frieden, ein gewisser Wohlstand und ein funktionierendes Gemeinwesen sind nicht selbstverständlich. Um das zu bewahren, möchte ich unsere Heimat fit für die Digitalisierung machen und dafür sorgen, dass wir alle so selbstbestimmt wie möglich unser Leben gestalten können.... mich in die Lebenssituation junger Erwachsener einfühlen, da ich selbst in der Familiengründungsphase bin.... Versuche, Menschen zu manipulieren. Mit Ängsten anderer zu spielen halte ich für niederträchtig - gerade in der Flüchtlingskrise. Deshalb möchte ich eine Lanze für das durchdachte FDP-Konzept zu Fragen zu Asyl, Flucht und Einwanderung brechen.... dem, was ich sage. Wenn ich etwas verspreche, halte ich es ein. Wenn ich etwas nicht weiß oder nicht garantieren kann, sage ich das ganz offen.... das Engagement in Vereinen, die hügelige Landschaft und das einmalige Oberpfälzer Lebensgefühl.Nutzt euer Recht zu wählen. Schaut genau hin, fragt mit Herz und hinterfragt mit Hirn. Hinter einfachen Botschaften lauern oft Unehrlichkeit oder sogar Manipulation für Zwecke anderer.... wie jeden Morgen die Tageslosung des Herrenhuter Losungsbuchs lesen und mich auf den neuen Tag freuen.Der Diplomingenier (Technische Universität München) in Maschinenwesen/Verfahrenstechnik ist seit über 30 Jahren Wirtschaftsingenieur bei der US-Armee am Truppenübungsplatz in Grafenwöhr. Karl Meier wohnt in Neustadt/WN. Er ist langjährig verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Uli Grötsch (SPD)

Petra Ringelmann (Bayernpartei)

Konrad Dippel (Einzelbewerber)

... das direkte Gespräch mit ehrlichen, hart arbeitenden Menschen, weil diese am besten wissen, was richtig oder falsch ist.... technisch und in Systemen denken und sichere Lösungen bei Problemen finden.... die Verarmung der Bürger mit immer neuen Strompreiserhöhungen wegen den bei uns geplanten Stromleitungen.... meinem langjährigen Arbeitsleben und meinen klaren und fundierten Aussagen.... unsere schönen Hügel mit Kirchen oder Burgen, die großen Wälder und die Ehrlichkeit und den enormen Arbeitsfleiß der hier lebenden Menschen.... dass dein Land dir und deiner Meinung jetzt vertraut, und: Wählen macht dich glücklich, weil du durch deine Wahl selbst bestimmen kannst, wer für "dich" die oder der beste politische Vertreter sein soll.... mir einen halben Tag Urlaub gönnen und länger als sonst schlafen, mit meiner Frau gemütlich eine Tasse Kaffee trinken, dann die Zeitung lesen und gegen 11 Uhr in die Arbeit fahren und meinem Chef über den Ausgang der Wahl berichten.Uli Grötsch gibt als Beruf an: Bundestagsabgeordneter. Der 1975 geborene Waidhauser war zuvor Polizeibeamter. Seit 20. Mai ist er Generalsekretär der Bayern-SPD. Grötsch ist verheiratet und hat zwei Töchter.... in Kontakt mit den Menschen in unserer Region zu sein. Nur wenn ich mich ständig mit ihnen austausche, kann ich ein „Volksvertreter“ im Bundestag sein.... bestimmt irgendwas. Aber darum geht es mir gar nicht. Wir sind unterschiedliche Menschen, auch in unseren Ansichten, und das ist auch gut so. Ich vertrete meine politische Richtung, die Anderen die ihre.... Ausländerfeindlichkeit, Ungerechtigkeit, Hinterfotzigkeit.... meinem Ergebnis bei der Bundestagswahl am 24. September.... die direkte und ehrliche Art der Oberpfälzer, die Natur und die Ruhe, die wir hier haben dürfen. Und zeitgleich die Energie, die diese Region ausstrahlt.Geht wählen! Nur so kannst du deine Zukunft selbst mitgestalten. Wer nicht wählt, wählt ganz bestimmt die Falschen.... mit meiner Familie frühstücken und dann nach Berlin reisen. Das werden spannende Tage!Petra Ringelmann ist 1971 in Weiden geboren. Als erlernte Berufe gibt sie Fachinformatikerin und Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin an. Ihr Wohnort ist Cham. Ringelmann ist geschieden und hat einen Sohn, der ebenfalls engagiert in der Bayernpartei und im Jungbayernbund ist.... dass nicht nur geredet wird, sondern dass gehandelt wird, denn nur das Tun verändert Sachen.... bevölkerungsnahe Politik und Optionen zur bisherigen Politik bieten. Rechte und bestimmte Themen werden in Berlin erst gar nicht vertreten, da es keine wirklich richtige bayerische Vertretung in Berlin gibt. Mein persönliches Ziel ist es, die bayerische Bevölkerung bestmöglich in Berlin zu vertreten.... Unehrlichkeit und Versprechen, die nicht eingehalten werden.... gesteckten, erreichbaren Zielen.... dass ich da zu Hause bin und alles erdenklich Mögliche getan werden muss, diese zu erhalten.Jede Stimme ist wichtig, geht wählen, denkt daran, dass auch Briefwahl möglich ist.... gut gelaunt ein Frühstück mit Zutaten aus hiesigen Handwerksbetrieben genießen.Konrad Dippel ist 1971 geboren, Holzkaufmann und Nebenerwerbs-Biobauer aus Trabitz. Der Geschäftsführer ist ledig, lebt in einer Beziehung und hat zwei Söhne (16 und 22).... Ehrlichkeit und Offenheit für mutige, auch unkonventionelle Ideen, wie sie sich nur ein eigenverantwortlich kandidierender parteifreier Einzelbewerber erlauben kann. Transparenz ist auch ein Muss, schließlich ist der Wähler der Souverän....vielleicht meine reiche praktische Lebenserfahrung auf den verschiedensten Gebieten mit einbringen. Auch wenn nicht alles im Leben optimal läuft, ist doch alles was man selbst durchlebt hat, der beste Lehrer....ein bestens im Bundestag vertretenes System, das im Endeffekt die Kluft zwischen Arm und Reich immer tiefer macht, den Konzernen zuarbeitet und den Bürgern zu jeder Wahl vortäuscht, sie hätten eine Wahl.Gibt es schon einen Nordoberpfälzer parteifreien Bundestagsabgeordneten? Weiß schon jeder, dass bei jeder Wahl auch freie Bürger unten auf dem Wahlzettel stehen?... die Ureinwohner, dej san scho a weng aners wej die annern. So grod a. Ich lass mir schon gerne sagen wenn was nicht passt – auf Oberpfälzisch geht das immer!Euch stehen alle Informationen offen, deshalb überlegt euch gut, wen und was ihr wählt. Am besten mit dem Handy dokumentieren. Denn es werden sicher Zeiten kommen, in denen ihr euch gegenüber euren Kindern rechtfertigen werden müsst....wieder meine Arbeit machen. Wo und was kommt auf das Wahlergebnis an.