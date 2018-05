Vor der Landtagswahl "krachledern-virile Handlungsfähigkeit" vorgeben zu wollen, das warf IPPNW-Sprecher Thomas Bäumler der CSU bei der Abschlusskundgebung der Demonstration gegen das neue Polizeiaufgabengesetz (PAG) vor (wir berichteten). Dabei habe die CSU selbst die Polizei doch erst so klein gespart. Knapp 300 Teilnehmer hatten am Samstag bei einem Marsch durch die Innenstadt lautstark gegen das Polizeigesetz protestiert. Auf "ganz unchristliche Art und Weise" sollten Recht und Freiheit für ein "nur vorgegaukeltes Gefühl der Sicherheit" beschnitten werden, sagte Bäumler. Einer Sicherheit, die es in einer globalen Welt gar nicht geben könne. Die CSU mache sich damit zum "Steigbügelhalter und Trommler der unappetitlichen rechten Soße".

Dabei würden unsere bestehenden Gesetze völlig ausreichen. Sie müssten nur vernünftig angewendet werden. Thomas Bäumler, IPPNW

Ein "starkes Zeichen für die Freiheit" wollte der Landtagskandidat der Linken, Ali Daniel Zant, in der Protestaktion erkannt haben. Die Oberpfälzer hätten schon erfolgreich gegen eine WAA gekämpft, sie ließen sich nun nicht aus ihrem Freistaat einen Polizeistaat machen. Der CSU unterstellte Zant einen "AfD-Verfolgungswahn", dadurch habe sie Maß und Ziel aus den Augen verloren. Zant dankte ausdrücklich den Beamten, welche die Demo begleitet hatten. Die Polizei habe Besseres verdient, als von der CSU "als Bauernopfer missbraucht zu werden". Grünen-Stadtrat Veit Wagner unterstrich wie vor ihm Juso-Kreisvorsitzender Sebastian Dippold, dass es hier nicht um einen Protest gegen die Polizei gehe. Aber das neue Polizeigesetz müsse zwingend dahingehend überarbeitet werden, dass die in der Verfassung garantierten Grundrechte weiterhin gesichert blieben. Besonders betroffen sei er, so Wagner, von der Möglichkeit der sogenannten Endlos-Haft. Seit Monaten protestiere er als Amnesty-Mitglied gegen diese Praxis in der Türkei. Es könne nicht sein, dass derlei in Kürze auch hierzulande möglich gemacht werde.Mit Wagner war sich FDP-Kreischef Christoph Skutella einig, es sei vollkommen inakzeptabel, dass die Polizei in die Lage versetzt werde, ohne einen richterlichen Beschluss in Wohnungen einzudringen, auf Post und digitale Daten zuzugreifen, diese gar noch zu verändern oder zu löschen. Skutella sprach von einem "politischen Irrsinn". Nicht die vielen tausend Menschen, die gegen dieses Gesetz protestierten, seien eine Gefahr für den Rechtsstaat, vielmehr sei die CSU selbst die Gefahr.