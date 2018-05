Der "einfache" Kreisel ist raus. Selbst ein zweispuriger "Turbokreisel" kann die Autos nicht wegschaufeln, die in Weiden-West auf der B 470 ankommen. Bei einer Ampel müsste der Verkehr auf der B 470 auf sieben Spuren verteilt werden: eine Monsterkreuzung. Ausweg: ein höhenfrei geführter Kreisverkehr, der aber noch teurer wird.

Baubeginn Herbst 2019

Sorgen um Grundwasser SPD-Stadtrat Josef Gebhardt stellt im Wirtschaftsbeirat die entscheidende Frage: "Ist das Gewerbegebiet Weiden-West noch zu verhindern?" Nur noch ein technisches "No-Go" könne das Projekt zu Fall bringen, betont Stadtkämmerin Cornelia Taubmann, die demnächst auch mit großen Plakaten an der B 470 für die Flächen werben will. Und sie nennt ein Beispiel: "Wenn eventuell das hydrologische Gutachten zum Ergebnis kommt, das wir einen Wasserfall auslösen, wenn wir für die Zufahrt ins Gelände einschneiden."



Petitionen und Baumpflanzaktionen der Naturschutzakteure, auf die SPD-Fraktionschef Roland Richter hinwies, hätten "allenfalls symbolischen Charakter", so Taubmann. Gerade im Bereich Umwelt und Naturschutz habe die Stadt sehr viel Vorarbeit geleistet. "Wir haben alle nötigen Ausgleichsflächen beieinander."



Bau- und Planungsdezernent Oliver Seidel unterstreicht, es gebe derzeit keine Argumente, die zu einem "Knockout" führen könnte. Aber auch er verweist darauf, dass ein Gutachten das Thema Grundwasser noch abklären müsse. Auch die Nachweisführung, wie der Verkehr geregelt werden müsse, sei noch offen. (wd)

Die Stadt arbeitet mit Hochdruck an den Planungen für das neue Gewerbegebiet West IV. Die Verkehrsregelung rückt dabei immer mehr in den Vordergrund. Denn die Lösung ist nicht so einfach - und so billig - wie zunächst gedacht. Inzwischen gibt es neues Zahlenmaterial, das am Montag - auf Antrag der CSU-Fraktion - in der Stadtratssitzung vorgestellt und diskutiert wird.Bereits im Wirtschaftsbeirat am Mittwoch gaben Stadtkämmerin Cornelia Taubmann (Vermarktung) und Baudezernent Oliver Seidel (Planung) ihre Zwischenberichte. Taubmann erwartet, dass noch in diesem Jahr die Planreife des Bebauungsplanes erreicht werde und mit dem Bau der ersten Gebäude im Herbst 2019 begonnen werden könne. Sie gab - auf Nachfrage von Reinhard Rieger (IHK Regensburg) - bei den Grunderwerbskosten Entwarnung. Die Forderungen des Freistaates seien "nicht problematisch".Die Stadt wolle mit einem marktfähigen Quadratmeter-Preis für das neue Gewerbegebiet werben. Aktuell könnten 8 Hektar vergeben werden. Ein Betrieb sei an acht Hektar interessiert. Investoren könnten ihre Flächen auch direkt beim Freistaat erwerben, der allerdings die Stadt vorab über die Wünsche der Bauwilligen informiere. Stadtrat Hans-Jürgen Gmeiner (CSU) bedauerte, dass damit die Stadt Einfluss auf die Flächenvergabe verliere.Inzwischen ist auch bei der bisherigen Projektleiterin für West IV die Einsicht eingekehrt, dass eine Ampelregelung am Knoten Dr.-Müller-Straße/B 470 nur ein Provisorium, eine Interimslösung sein kann. Im Bebauungsplan werde hingegen ein "höhenfreier Kreisel" vorzusehen sein, sagte die Stadtkämmerin ebenso wie OB Kurt Seggewiß und Baudezernent Seidel zu den Einwänden der Stadträte Gmeiner und Stefan Rank (Bürgerliste), dass schon jetzt das Verkehrsaufkommen überborde und das Problem "von Beginn an gelöst" werden müsse. Ein Viertel der Umbaukosten der Kreuzung, so Taubmann, habe die Stadt zu tragen - und als Erschließungskosten auf die Grundstücke in West IV aufzuteilen. "Je konkreter die Aussagen zum neuen Gewerbegebiet, umso größer das Interesse", stellte OB Seggewiß fest. "Es haben schon unwahrscheinlich interessante Firmen nachgefragt."Im Stadtrat am Montag stellt die Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr ihre vertiefenden Untersuchungen vor. Die Besiedlung der Restflächen in den alten Gebieten West I bis III ist ebenso eingerechnet, wie die zusätzliche Verkehrsbelastung durch den nächsten Bauabschnitt des Witt-Warenverteilzentrums. In Luft aufgelöst hat sich die Anregung des Gutachters, durch verschiedene Schichtzeiten in den künftigen Betrieben von Weiden-West IV das Fahrzeugaufkommen am Knoten besser zu verteilen.Nach den jüngsten Untersuchungen und der Ganztagszählung vom 15. März ist klar, dass die Verkehrsprobleme nicht erst mit der Erschließung von West IV entstehen, sondern bereits jetzt durch die Fahrzeuge vorgegeben sind, die aus den Industriegebieten West I bis III kommen bzw. dorthin abbiegen. Baudezernent Seidel bestätigte intensive Gespräche mit dem Staatlichen Bauamt, um mit dem Verkehrsgutachter eine optimale Lösung zu finden.