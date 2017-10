Mit dem Vorlagebericht zur Bauausschusssitzung in Sachen Tierheimneubau ist die Katze aus dem Sack. Darin erklärt die Stadtverwaltung: "Die Bauvoranfrage Tierheimneubau für den Standort in Latsch wird nicht weiter verfolgt."

Entsprechend sei der Termin für eine Ortsbesichtigung nahe des Flugplatzes Latsch hinfällig. Gründe für das Aus für den neuen Standort nennt die Stadtverwaltung auch: Die Flächen für einen Tierheimneubau sind bereits für landwirtschaftliche Zwecke verpachtet und stehen daher nicht zur Verfügung. Diese Antwort auf seine Anfrage verärgert Bürgerlisten-Stadtrat Stefan Rank: "Die Stadt lässt den Tierschutzverein verhungern.""Ich bin überrascht, dass der Standort Latsch vom Tisch ist", sagt die Vorsitzende des Tierschutzvereins, Mariele Junak, am Montag. Gespräche habe es zwar gegeben. Mal mit dem Oberbürgermeister, mal mit dem Landrat. Immer habe der Verein dargelegt, dass die Behebung der baulichen Mängel am Standort in der Schustermooslohe im Vergleich zum Neubau mit hohen Mehrkosten verbunden und der Platz etwa für ausreichend große Zwinger, Kranken- und Quarantänestation zu knapp ist.Besonders den Oberbürgermeister sieht Rank in Sachen Tierheim in der Pflicht. Habe er "die Angelegenheit doch zur Chefsache erklärt", stichelt der Bürgerlisten-Stadtrat in seiner Anfrage zur Bauausschusssitzung (Donnerstag, 26. Oktober, 14 Uhr). Davon unbeeindruckt informiert OB Kurt Seggewiß am Montag: "Die Alternative Latsch gibt es nicht, das Grundstück ist verpachtet, es steht nicht zur Verfügung." Damit könne keine Rede sein von einer politischen Entscheidung, es sei vielmehr eine Tatsachenentscheidung. In der Folge bleibe nur die Sanierung und Teilerneuerung am Ort, sprich in der Schustermooslohe, oder ein Neubau in Mantel (Landkreis Neustadt), wo sich bereits ein Grundstück angeboten habe. Dies alles sei dem Tierschutzverein aber nicht neu. Dazu habe es bereits ein Gespräch noch vor der Sommerpause gegeben.Seit 2011 wird bereits über einen Neubau des Tierheims diskutiert. Damals setzte es immer öfter Kritik von Anwohnern an Hundegebell und Katzengejammer. Auch wurde immer deutlicher, dass es auf den 3500 Quadratmetern im Tierheim zu eng zugeht. Aktuell viel zu eng. Es fehle an einer Möglichkeit, kranke von gesunden Tieren zu separieren. Die Zwinger für Hunde seien viel zu klein. Die Katzen verfügten über keine eigenen Freiflächen, liefen aus Platznot irgendwo dazwischen herum, klagt Junak. Der entsprechende Bericht einer Amtstierärztin bestätige den dringenden Handlungsbedarf. Deshalb wünscht sich der Verein auch 2000 Quadratmeter mehr Fläche für sein Tierheim."Für ein neues Gebäude haben wir ja ein zusätzliches Grundstück in der Schustermooslohe gleich neben dem Tierheim erworben", sagt Seggewiß. Und wegen der Mehrkosten für die Sanierung und Teilerneuerung dort sagt er eine finanzielle Unterstützung seitens der Stadt zu. "Allerdings muss der Verein jetzt erst mal seine Planungen vorlegen", fordert der OB.Ob diese Pläne am 8. November auf den Tisch kommen, ist fraglich. Junak berichtet von diesem Gesprächstermin mit Rechts- und Baudezernat, Veterinärmediziner und Tierschutzverein: "Vermutlich geht es da wieder um den Standort", sagt sie. Und: "Ich hoffe bestenfalls, dass der Standort Latsch dabei wieder ins Gespräch kommt."Noch bis Ende 2018 läuft der Vertrag zwischen Tierschutzverein, Stadt und Landkreis Neustadt über den Betrieb des Tierheims. "Wenn der Verein das nicht mehr macht, muss das Tierheim von Stadt und Landkreis betrieben werden", warnt Rank und erklärt: "Ich lass' da nicht locker."