Was die Finanzen betrifft, hat das Amt für Soziales und Integration keinen großen Gestaltungsspielraum. "Wir müssen uns an die gesetzlichen Vorgaben halten", erklärte Leiterin Beatrix Stiegler im Ausschuss für Jugendhilfe und Soziales. Auch der Haushalt ihres Amtes hat die Etatberatungen bereits passiert und soll schon am Montag im Stadtrat verabschiedet werden.

Neu vorgesehen sind im Etat 2018 nach ihren Worten 8000 Euro für die Beteiligung an dem Projekt Gesundheitsregion plus, das in Kooperation mit den Landkreisen Neustadt und Tirschenreuth geplant ist. Mit 30 000 Euro schlagen außerdem die Kosten für einen neuen Mietspiegel zu Buche. Der ist notwendig, weil der letzte noch aus dem Jahr 2014 stammt.Einer der größten Brocken ist mit fast 8 Millionen Euro für Ausgaben vorgesehen, die in den Bereich des Jobcenters fallen. Dabei handelt es sich zum Großteil (7,1 Millionen Euro) um Unterkunfts- und Heizkosten für Arbeitssuchende. Der Rest betrifft die Ausgaben für die Schülerbeförderung, Mittagsverpflegung oder auch den Schulbedarf von Kindern der Hartz-IV-Bezieher. Stiegler geht allerdings davon aus, dass von diesen 8 Millionen Euro letztlich nur knapp 4,6 an der Stadt hängen bleiben dürften. Sie rechnet wegen der höheren Bundesbeteiligung mit einer Erstattung von 3,4 Millionen Euro.Auch was den Bereich Asylbewerber betrifft, sind viele Positionen erstattungsfähig, so dass das Geld, wie Stiegler erklärte, in den Stadtsäckel zurückfließen wird. Der Haushaltsansatz 2018 sieht vor, dass sich die Einnahmen und die Ausgaben in diesem Bereich mit knapp 1,4 Millionen Euro decken.