Frauen beweisen viel Mut, als sie 1918 in Deutschland für das Wahlrecht eintreten. Seitdem hat sich in Sachen Gleichberechtigung viel getan, der Kampf geht jedoch weiter.

"Wir müssen schauen, dass wir gemeinsam auf dem Pfad der Gleichberechtigung vorankommen. Aber wenn das die Männer nicht mitbekommen, dann zeigen wir ihnen halt mal wieder die harte Kante." Landtagsabgeordnete Annette Karl hatte sich am Donnerstagabend in der Max-Reger-Halle zusammen mit den SPD-Frauen das Schweizer Filmdrama "Die göttliche Ordnung" angesehen.Gezeigt wurde eine junge Hausfrau und Mutter in einem kleinen, friedlichen Schweizer Dorf , in dem noch 1971 die Meinung herrschte, dass die Emanzipation ein Fluch sei, eine Sünde der Natur und gegen die göttliche Ordnung verstoße. Im Laufe des Films erwacht Noras Widerstand und sie beginnt feministische Literatur zu lesen. Als sie sich für das Stimmrecht der Frauen in der Schweiz einsetzt, gerät der Dorf- und Familienfrieden ins Wanken. Am 7. Februar 1971 stimmen die Männer schließlich für das Frauenwahlrecht.Die Weidener Genossinnen, darunter auch viele Juso-Mitglieder, hingegen feierten mit Popcorn bereits 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland. "Wenn man bedenkt, Deutschland 1918, die Schweiz erst 1971 und der Kanton Appenzell erst 1990: Da muss man sich schon wundern, mit welch unterschiedlicher Geschwindigkeit Demokratie funktioniert", stellte Oberbürgermeister Kurt Seggewiß fest.Bei uns sei die Gleichberechtigung zwar im Grundgesetz verankert. "Ich glaube aber, dass die Frauen noch nicht am Ziel sind. Es gibt noch viele Dinge, die man hier in Deutschland begradigen muss." Veränderungen verlangten immer den Einsatz einzelnen Menschen, sagte Karl. "Menschen, die mutig sind. Menschen, die auch viele Nachteile und persönliche Verletzungen in Kauf nehmen."Organisiert wurde der Abend von der stellvertretenden SPD-Stadtverbandsvorsitzenden und Bezirkstagskandidatin Sabine Zeidler. "Wenn ich mir den Film so ansehe, zeigt mir das, wie fortschrittlich ich hier in Deutschland aufgewachsen bin." Zum Zeitpunkt ihrer Geburt sei das Frauenwahlrecht in einem anderen Land, wie der Schweiz, noch totgeschwiegen worden.Das Thema mache deutlich, dass man aufstehen, dass man kämpfen müsse. Gerade in Zeiten, in denen der Rechtspopulismus die Rechte der Frauen wieder einschränken wolle, sagte Zeidler abschließend.