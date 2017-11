Weiden/Schwandorf. Martin Schulz schließt ein Regierungsbündnis mit der CDU/CSU weiterhin aus. Seine Partei will lieber Neuwahlen. Marianne Schieder sieht das anders. "Ich weiß, dass meine Partei keine Große Koalition will. Ich bin auch kein Anhänger davon. Die Zeit, sie kategorisch auszuschließen, ist aber vorbei", sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete aus Schwandorf. "Wir dürfen uns den Gesprächen nicht verweigern. Neuwahlen sind die Ultima Ratio, auch wenn ich weiß, dass diese Sicht bei meiner Partei nicht immer gut ankommt."

Der Grund dafür sei, dass Neuwahlen vermutlich keine Änderungen bringen würden. "Wenn man etwas erreichen will, muss man vom Ende her denken", zitiert Schieder einen alten Spruch. Denn: Aktuelle Umfragen zeigen, dass sich die Wählerstimmen nur um Nuancen verschieben würden. "Dann hätten wir dieselben Verteilungen und somit das gleiche Problem wie jetzt auch." Schieder sieht die Gefahr, dass man sich "im Kreis dreht". Neuwahlen seien für alle Beteiligten ein Kraftakt, betont die Abgeordnete weiter. "Zumal wir 2018 auch Landtagswahlen haben."Auch sieht die Schwandorferin die Gefahr, dass das der "SPD auf die Füße fällt": Bürger und Parteien könnten sich in einem erneuten Wahlkampf mit der Frage beschäftigen, wie eine Regierungsbildung zustande kommen könnte. "Nämlich ohne die SPD", befürchtet Schieder einen Stimmenverlust. "Wir müssen Gespräche einleiten", betont sie deswegen noch einmal. "Wenn wir uns dann inhaltlich mit der Union nicht einig sind, ist das ein anderes Thema." Wichtig sei vor allem, dass die SPD nicht als "Verweigerer" dastehe.Schieders Weidener Kollege Uli Grötsch schließt eine Große Koalition weiterhin aus. "Das heißt aber nicht, dass wir Gespräche verweigern", erklärt er. "Gespräche werden nötig." Nur werde die SPD in diesen Gesprächen deutlich machen, warum es keine Große Koalition mehr geben kann. Die Basis einer jeden Koalition und Zusammenarbeit sei eine gemeinsame Basis oder ein gemeinsames Programm, fährt Grötsch fort. "Wir haben in den letzten zwei Jahren Große Koalition gemerkt, dass es diese Basis nicht gibt." Themengebiete, bei denen es Unstimmigkeiten zwischen den Parteien gibt, seien unter anderem Arbeit und Soziales, Familie, Renten und Wohnungen, sagt Grötsch. Auch befürchtet der Abgeordnete bei Neuwahlen keinen Stimmenverlust der SPD. "Ich denke, die Bürger in Deutschland sind intelligent genug, zu wissen, wer diese Situation erzeugt hat. Das ist ausschließlich die FDP." Grötsch vermutet, die SPD könnte sogar Stimmen gewinnen. Über einen konkreten Ausgang möglicher Neuwahlen will der Abgeordnete aber nicht spekulieren, schließlich sei alles offen.Auch das Argument, der Wähler habe die Stimmverteilung so bestimmt und habe deswegen ein Recht auf eine Regierungsbildung, lässt er nicht gelten. Im Falle der Großen Koalition hätten Union und SPD zusammen 14 Prozent der Stimmen verloren. "Beide Parteien sind abgestraft worden", betont der Politiker. Und: "Die Bürger haben auch die AfD als drittstärkste Kraft bestimmt. Dann müsste die Union auch mit der AfD reden."