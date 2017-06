Noch ist ihr zu wenig Zug ins der Sache. Landtagsabgeordnete Annette Karl fordert dazu auf, den Druck auf das Verkehrsministerium massiv zu erhöhen. Ziel: ein wirksamer Lärm- und Erschütterungsschutz an der Bahntrasse.

(rdo) Beim Frühschoppen der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus nannte Karl die Demo an der Wendeplatte in Ullersricht über alle Parteigrenzen hinweg einen guten Anlass, um die Forderungen zu verdeutlichen. Die Abgeordnete vermisste aber die "große Masse" aus Rothenstadt. "Besonders die jüngere Bevölkerung fehlte", stimmte Peter Lottes zu. Bei der Steigerung von 5 auf dann 80 Züge am Tag handle es sich um eine massive Veränderung, die wie eine Neubaustrecke gesehen werden müsse. In diesem Fall könnte der Bund den Lärmschutz bezahlen. Karl regte an, vor dem Bundesverkehrsministerium in Berlin zu demonstrieren, um weiter Druck aufzubauen.Ein Anwohner bemängelte das radikale Abholzen der Bäume und die Beseitigung des natürlichen Lärmschutzes an der Bahnstrecke "In der Weiding". Die Spitzengenossin versprach, sich kundig zu machen. Ein Skandal sei, dass der Weidener Bahnhof noch nicht barrierefrei ist. Die Abgeordnete erkannte eine Verzögerungstaktik der Bahn, die wegen der Elektrifizierung abwarte. Das Oberzentrum Weiden müsse hier mehr Gewicht bekommen.Die Wechselstromtrasse des Ostbayernringes bezeichnete Annette Karl als "Rückgrat der bayerischen Energieversorgung". Der Bau einer neuen Trasse mit größerer Leistung sei notwendig. Probleme, beispielsweise im Naherholungsgebiet Sauerbachtal, verschwieg die Politikerin nicht. Mann müsse sie mit den Bürgern "transparent besprechen". Bei der Gleichstromtrasse zum Transport des Windstroms nach Süden werde die Erdverkabelung kommen. Nicht so glücklich sei sie, wenn am Fischerberg Wald weichen müsste, sagte Karl. Hier sähe sie lieber eine Oberleitung oder Ausweichrouten entlang der Autobahn.Annette Karl erläuterte bei dem Treffen auch die Landesplanung mit den Ebenen Grund-, Mittel- und Oberzentrum, je nach Größe und Einzugsgebiet. So sei Neustadt/WN ein Mittelzentrum des gehobenen Bedarfs, das ein Gymnasium besitzt. Weiden erfülle die Aufgabe eines Oberzentrums, zum Beispiel mit Hochschule und dem Klinikum mit Facharztversorgung. Die Bayerische Staatsregierung erstellte ein Gutachten zur Überprüfung des Systems. Die SPD-Landtagsfraktion kritisiert, dass es nicht ausreiche neue Zentren zu benennen, ohne die finanziellen Voraussetzung für die Kommunen zu schaffen. So seien beim neuen Oberzentrum Waldsassen/Eger viele Fragen der ärztlichen Versorgung und der grenzüberschreitenden Polizeiarbeit offen.profitiere von den Stabilisierungshilfen, die Schuldenrückführung und Handlungsfähigkeit bei Investitionen ermöglichen. Diese Hilfe nehme aber im Gegenzug besser gestellten Kommunen die Handlungsfähigkeit, da das Wirtschaftsministerium die Mittel im Topf nicht erhöhe. Karl verwies auf SPD-Anträge zu Programmen für kommunale Schwimmbäder wie bei den Realschulen in Weiden. 15 Prozent statt bisher 12,1 Prozent des Steueraufkommens müssten an die Kommunen gehen.Vorsitzende Ursula Kinner lud die 60plus-Mitglieder ein zur Zoiglfahrt nach Neustadt am 14. Juni (Abfahrt um 14.07 Uhr am ZOB) und zum Sommerfest am 14. Juli von 14 bis 18 Uhr am Orthegelmühlbach ein.