Die SPD-Basis ist unruhig. Das ewige Hin und Her, ob die Groko nun kommt, ist für viele Mitglieder in den Ortsvereinen zermürbend. "Das grenzt schon fast an Erpressung durch die CSU", sagt die SPD-Vorsitzende Eli Dreßler aus Floß.



Diese haben sich die Mitglieder vom SPD-Ortsverein Weiden-West/Vorderer Rehbühl bereits gebildet. Eine Minderheitsregierung werde es mit ihnen nicht geben, sagt Stadtrat Gerald Bolleiniger, Beisitzer im Ortsverein und ehemaliger Stadtverbandsvorsitzender. Der Ortsverein hat im Vorfeld der Sondierungsgespräche einen Forderungskatalog (Infokasten) an Parteichef Martin Schulz verfasst. Er werde die Gespräche nicht beeinflussen können, sage aber viel darüber aus, was die Basis denkt. "Das Büro von Martin Schulz hat uns bereits geantwortet", sagt Bolleiniger. "Er hat sich für unsere aktive politische Arbeit bedankt." Noch nicht entschieden hat sich Horst Fuchs. Er führt Weidens größten SPD-Ortsverein mit über 100 Mitgliedern. "Ich schwanke, tendiere aber gegen eine Groko." Fuchs findet die momentane Situation schwierig und will die Gespräche abwarten. Im Ortsverein Weiden-Ost ist für den 17. Januar die nächste Sitzung anberaumt. Bis dahin sei man hoffentlich einen Schritt weiter. "Es ist traurig, dass es sich so lange hinzieht", sagt der Vorsitzende, seit 27 Jahren SPD-Mitglied. Sorge bereite ihm der Gedanke, wie die Basis bei dem "ewigen Durcheinander" bei der nächsten Bundestagswahl reagieren könnte.

Langes Gezerre

Es ist traurig, dass es sich so lange hinzieht. Horst Fuchs, SPD-Ortsverein Weiden-Ost

Ich bin skeptisch, was den Ausgang angeht. Eli Dreßler, SPD-Ortsverein Floß

"Zehn Gebote" an Martin Schulz Einen Forderungskatalog an Martin Schulz hat der SPD-Ortsverein Weiden-West/Vorderer Rehbühl verfasst. "Ohne diese zehn Gebote wird es seitens des Ortsvereins keine Zustimmung bei einer Mitgliederabstimmung im Falle einer großen Koalition geben", sagt Stadtrat Gerald Bolleiniger am Rande des Weihnachtsessens des Weidener Stadtrats. Die Forderungen sind:



Rente: Nach 48 Arbeitsjahren darf jeder Beschäftigte ohne Abschläge in Rente gehen



Solidarrente für lange Jahre geringfügige Beschäftigung



Mindestlohn: Erhöhung auf über 9 Euro, bis 2021 soll das Niveau bei 11,50 Euro liegen



Einwanderungsgesetz: Eine Einreise ohne Identifikation darf es nicht mehr geben



Kriminelle Ausländer sollen schnellstens abgeschoben werden können



Staat sorgt für Sicherheit: Registrierung aller Personen und Ausländer mit Bleiberecht sind schnellstens zu integrieren



Einführung einer Vermögenssteuer in Deutschland



Bildungsetat erhöhen



Mehr Pflegekräfte und eine flächendeckende, moderne Medizin



Stärkung von Moral und Ethik (Stichwort Dieselskandal) (shl)

Weiden/Neustadt. So viel wurde in den SPD-Ortsvereinen selten diskutiert. Zwei Tage vor Beginn der Sondierungsgespräche von CDU, CSU und SPD in Berlin ist die Stimmung an der Basis angespannt. Vielen Mitgliedern bereitet die politischen Kehrtwenden seit dem Wahlabend Probleme in der eigenen Meinungsbildung.Eli Dreßler, SPD-Vorsitzende in Floß, ist seit 40 Jahren Parteimitglied. "So langwierige Verhandlungen für eine Regierungsbildung habe ich noch nie erlebt. Ich bin sehr skeptisch, was den Ausgang angeht." Die CSU tue im Moment alles, ihre Forderungen durchzudrücken. Man fühle sich regelrecht erpresst. Das sei keine Grundlage für Verhandlungen. Neuwahlen findet Dreßler schwierig. Eine Minderheitsregierung sei vielleicht nicht das Schlechteste. "Wir haben's ja noch nicht ausprobiert." Die Vorsitzende hofft, dass es vor der endgültigen Abstimmung durch die Mitglieder noch einmal eine Infoveranstaltung mit den Abgeordneten gibt. Bis zuletzt werde man diskutieren und sich eine Meinung bilden.Die Parteimitglieder bei Laune zu halten, sieht Irmgard Botha als Herausforderung. "Die politische Unlust ist spürbar", sagt die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins in Waidhaus. Vor Weihnachten sei die Stimmung halbe-halbe gewesen. "50 Prozent wollen keine Groko. Ich auch nicht", sagt Botha, die der Partei seit 44 Jahren die Treue hält.Sie könne nicht sagen, woran es liegt. Bringt die SPD ihre Themen schlecht rüber? "Ich weiß es nicht." Das lange Gezerre um eine Regierungsbildung sei für Deutschland ein Novum. "Aber," sagt die Vorsitzende, "das Grundgesetz gibt das her." Am 12. Januar, dem letzten Tag der offiziellen Sondierungsrunde, lädt der Ortsverein zum Grillen unter dem Motto "Feuer und Flamme". Es könnte ein heißer Abend werden.