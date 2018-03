Das gibt es nicht alle Jahre. Bei der 48. Sportlerehrung der Stadt Weiden am Freitagabend in der Cafeteria des Klinikums sind gleich drei Athleten mit Doppel-Gold ausgezeichnet worden. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, Bürgermeister Lothar Höher und der Stadtverbandsvorsitzende Reinhard Meier zeichneten Leo Putzenlechner (VC Corona), Maximilian Zeus (DJK Weiden) und Alfred Böckl (TC Grün-Rot) sowohl mit der Plakette als auch mit der Nadel in Gold aus. Welche Titel sie erreicht haben? Das steht in der NT-Montagausgabe. Insgesamt gab es 163 Auszeichnungen, dabei auch etliche Mannschaften wie die Jüngsten, die Wasserballer U 11 des Schwimmvereins (siehe Bild).

Bei der Ehrung sprach sich OB Seggewiß für den Bau einer Dreifachhalle aus. Diesen Weg sollte man gehen, auch wenn sich die Stadt mit einigen Millionen Euro verschulden müsse.