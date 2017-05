Bequeme Sitzmöglichkeiten, unbequemes Thema: Arbeitsministerin Emilia Müller besucht den Werkhof und spricht über Arbeitslosigkeit. Um die zu senken, soll in Weiden ein neues Programm anlaufen.

In Weiden liegt die Arbeitslosenquote bei 5,7 Prozent und damit deutlich über dem Oberpfälzer Durchschnitt von 2,9. "Unser Ziel war unter 6. Eigentlich könnten wir jetzt aufhören. Machen wir aber nicht. Die Zahl ist immer noch viel zu hoch", sagt Oberbürgermeister Kurt Seggewiß. Das sieht auch Sozialministerin Müller so: "Der beste Arbeitsmarkt nutzt dem Einzelnen nichts, wenn er keine Chance hat."Deswegen sei jetzt auch Weiden in das neue Cura-Programm aufgenommen worden. Müller: "Der Oberbürgermeister war bei mir und hat gefragt: Was können wir tun für die Stadt Weiden?" Mit der Initiative wolle man vor allem Langzeitarbeitslose helfen, aber auch der ganzen Familie eines Betroffenen. "Wenn zu mir ein junger Mann sagt, er ist Hartzer in zweiter Generation, dann lasse ich das nicht zu."Zuerst möchte man mit dem Programm junge Leute in Ausbildung bringen. Dazu wird den Menschen ein Coach zur Seite gestellt. Auch im Job gibt's Hilfe: Ein Begleiter sorgt dafür, dass die Menschen auch den ganzen Tag durchhalten. "Die sind ja einen Acht-Stunden-Tag nicht mehr gewohnt." Gleichzeitig soll der Rest der Familie unterstützt werden. In Fürth, Nürnberg und Sulzbach-Rosenberg wurde das Programm bereits getestet. "Es hat zwar nicht bei allen geklappt, aber die Erfolgsquote ist sehr gut. Bei weit über 50 Prozent hat es geholfen", berichtet Müller.Die Ministerin ist zur Kampagneneröffung 2017 der "Aktion 1+1 - Mit Arbeitslosen teilen" nach Weiden gekommen, die im Werkhof anlässlich dessen 20. Geburtstag stattfand. Die Aktion stammt von der evangelischen Kirche: Gönner spenden für Hilfe für Langzeitarbeitslose, die Kirche verdoppelt die Summe. Müller ist begeistert: "Die Aktion ist mehr als nur reden, das ist praktizierte christliche Nächstenliebe." Auch den Werkhof lobt sie: "So ein Kaufhaus ist etwas Besonderes." Mit der Aktion 1+1 unterstützt die Landeskirche Einrichtungen wie eben den Werkhof. Markus Friedrich, Leiter des Arbeits-Förderungs-Zentrums der Diakonie Weiden, erklärt: "Wir wollen eine Perspektive bieten. Denn ohne Job ist man von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen." Seggewiß findet: "Arbeit hilft, dass sich die Menschen auf Augenhöhe treffen können." Dekan Wenrich Slenczka sagt: "Die Aktion ist ein Aufruf zum Teilen. Das ist eine Hilfe, die die Leute in Arbeit bringt, ihnen Anerkennung verschafft." Der Dekan feierte zusammen mit Pfarrer Johannes Rehm, Leiter des Kirchlichen Diensts in der Arbeitswelt Bayern, einen Gottesdienst im Werkhof.Die Gäste saßen dabei auf Sofas und Sesseln, die im Werkhof verkauft werden. Slenczka scherzte: "Ich bin noch nie vor einer Gemeinde gestanden, die so bequem gesessen ist." Karl Rühl, der Vorstand der Diakonie Weiden, begleitete den Gottesdienst mit der Gitarre.