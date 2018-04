Die Gefahr, vom Blitz getroffen zu werden, ist wahrscheinlicher, als dem scheuen Wolf zu begegnen - geschweige denn, von ihm gebissen zu werden. "Um die Gefahr für die Bevölkerung, aber auch für Tiere auf ein Minimum zu reduzieren", erlaubt die Staatsregierung künftig "eine Entnahme des Wolfs trotz Artenschutz". Die CSU knickt im vorauseilenden Gehorsam (wieder einmal) vor der Lobby der Landwirtschaft und Jäger ein - und gibt den Wolf zum Abschuss frei: Dies ist der eigentliche Kern des ansonsten mit Plattitüden gepflasterten "Bayerischen Aktionsplans Wolf".

Von welcher "Gefahr" spricht die Staatsregierung? Schäfer kämpfen um ihre wirtschaftliche Existenz, weil ihnen der Staat skandalös die Förderung schuldig bleibt, und nicht, weil Wölfe ihnen die Schafherden wegfressen. Nur vereinzelt - etwa auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr - siedelten bisher Wolfspaare in Bayern an; ansonsten hat Meister Isegrim auf schnellen "Durchzug" im Freistaat geschaltet.Sicher ist der Wolf kein Kuschel-, sondern ein Raubtier. Die hunderttausendmal größere Gefahr - für Mensch und auch Tier - geht von beißwütigen Hunden aus, deren Halter überfordert sind und fahrlässig handeln. Oft genug versagen die Behörden bei diesen Tragödien. Hier bestünde weit mehr Handlungsbedarf, als medial wirksam eine Gefahr zu beschwören, die es so gar nicht gibt.