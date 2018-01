Es geht um das Richtfest für die Stadtgalerie, den Spatenstich im Gewerbegebiet West IV und um den Bahnverkehr der Stadt, der zur Osterzeit stillstehen muss. Als "Herausforderungen 2018" bezeichnet OB Kurt Seggewiß diese und andere Themen beim Neujahrsempfang der Stadt. Bang ist ihm aber nicht. Allein schon wegen der Äbtissin.

Die Frage des Preises

NOC: Richtfest an Ostern

Dank an Ehrenamtliche

Splitter vom Empfang Der Imagefilm der Stadt flimmert beim Neujahrsempfang in einer Dauerschleife hinter dem Rednerpult, die Stadtkapelle spielt muntere Weisen auf - und die Bürgermeister necken sich auf der Bühne:



"Ich habe meine guten Vorsätze 2018 weniger zu trinken und etwas abzunehmen, schon wieder gebrochen." Jens Meyer



"Ich nicht. Denn wenn man wie ich eine perfekte Figur hat, muss man sich erst gar keine Vorsätze machen." Lothar Höher



"Beim Städtetag sage ich immer, Weiden liegt in der Oberpfalz, dem besseren Bayern."



"Wir haben 27 500 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, zwei Drittel davon pendeln nach Weiden ein. Deshalb muss unser Gewerbegebiet fertig werden, Arbeitsplätze müssen entstehen, wir müssen die Leute hier halten. Wenn ich in unserer Region einen Arbeitsplatz will, ist es normal 20, 30 oder 40 Kilometer dorthin zu fahren."



"Unser BIP liegt bei 53 215 Euro pro Einwohner. Ja, damit landen wir weit hinter Regensburg. Amberg aber ist knapp hinter uns. Aber in der Finanz- und Steuerkraft ist Amberg besser als Weiden. - Das muss ich jetzt sagen, weil der Amberger Kollege Michael Cerny auch da ist."



"Unterm Basaltkegel wird ein Riesengewerbegebiet entwickelt. Da ist alles okay. Bei uns gibt es in Sachen West IV einen Bürgerentscheid und immer wieder Demonstrationen. Wir halten das aus. Aber das tut auch weh, weil es uns zeitlich zurückwirft." OB Kurt Seggewiß (mte)

Sie nämlich habe bei der Stadtratsklausur im Kloster Waldsassen "die schützende Hand über uns alle gehalten", verrät Seggewiß. "Da kann 2018 gar nicht so viel schief gehen", folgert er am Sonntagvormittag im mit hochrangigen Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sehr gut gefüllten Schlör-Saal der Max-Reger-Halle.Seggewiß, seine Frau Maria und die Bürgermeister Jens Meyer und Lothar Höher haben sie alle mit Handschlag begrüßt. Das hat beim Empfang genauso Tradition wie die zünftigen Klänge der Stadtkapelle oder die Marzipan-Glücksbringer von Kaminkehrermeister Eka Reber. Neu ist so manche Herausforderung für die Stadt, die es laut Seggewiß 2018 in den Bereichen Wirtschaft, Soziales, Wohnen, Wettbewerb und Innenstadt zu meistern gilt.Ganz wichtig ist Seggewiß das Gewerbegebiet West IV. "Schau, dass das fertig wird", sagten immer wieder Polit-Kollegen aus dem Umland zum OB, weil ihre Bürger zum Arbeiten nach Weiden einpendeln. Und tatsächlich: "Wir haben eine unwahrscheinliche Nachfrage." Anfang 2019 soll der Spatenstich erfolgen. "Und endlich haben wir nach langen Verhandlungen einen Preis." Er liege bei 11 Euro pro Quadratmeter plus Kosten für den Ausbau. "Für 30 oder 40 Euro werden wir das nie hinkriegen." Die Vermarktung der Flächen werde aber zu einem "wettbewerbsfähigen Preis deutlich unter 100 Euro pro Quadratmeter erfolgen", verspricht Seggewiß. Fehlten nur noch hochwertige Arbeitsplätze, die im neuen Gebiet entstehen sollen: "Aber hier ist der Stadtrat gefordert."Die Landesregierung sei dagegen gefordert, was den barrierefreien Ausbau der Fußgängerzone angehe. Denn auch dieser liege vorläufig auf Eis, nachdem die Straßenausbaubeitragssatzung abgeschafft werden soll. "Denn nehmen wir das jetzt in die Hand, müssen wir das momentan auch auf die Bürger umlegen. Also warten wir besser ab." Gleich anpacken will Seggewiß beim Sozialbürgerhaus, bei der Neugestaltung der Außenanlage des Jugendzentrums oder der Erneuerung der Spielplätze.Und dann gebe es noch immer diese Gerüchte: "Nein, der 'C&A' geht nicht ins NOC", sagt Seggewiß. Es gebe da eine Abmachung: "Wir werben keinen ab, wir führen keinen Krieg - Investor Fondara hält sich daran. Und um Ostern herum werden wir beim NOC Richtfest feiern", verkündet das Stadtoberhaupt.Ja, an Ostern scheint es 2018 überhaupt sehr interessant zu werden in der Stadt. "Der ganze Bahnverkehr wird um diese Zeit still stehen", weiß Seggewiß. Der Grund dafür sind die Bauarbeiten, durch die weitere Stadtteile an die Innenstadt angebunden werden sollen. Kurzum: Es wird der Wittgartendurchstich erfolgen, ein weiteres Großprojekt neben West IV, neben NOC und neben dem veränderten Verkehrskonzept drumherum. Obendrein gebe es Pläne fürs Naabwiesenareal. Dazu verweist der OB auf die bislang streng vertraulichen Sitzungen. Deren Ergebnisse würden bei der Stadtratssitzung im März diskutiert: "Dieser Termin ist entscheidend für dieses Areal."Für den knappen Wohnungsmarkt sei die Entwicklung auf dem ehemaligen TB- und SV-Gelände entscheidend. "Denn wir haben das letzte Stadtgrundstück verkauft - das unter einer Starkstromleitung", betont Seggewiß. Was bleibt, sei die starke Nachfrage in Sachen Eigenheim und sozialem Wohnungsbau. Aber es tue sich auch viel in der Stadt. Im Sommer werde das Alte Rathaus in neuem Glanz erstrahlen. Die Sanierung der Pestalozzischule läuft an - "und das Team im Rathaus zieht mit der Politik an einem Strang".Wert wäre das allerdings alles nichts, wenn sich in Weiden nicht so viele ehrenamtlich engagieren würden. Das beteuern die Bürgermeister Meyer und Höher, die die vielen Gäste launig begrüßten. Das betont aber auch Seggewiß am Ende seiner Rede. "Danke, Sie machen hier einen verdammt guten Job." Applaus brandet auf. Dennoch vernehmen die Gäste im Saal klar die Schlussworte des OB. Sie haben wenig mit Weiden, dafür viel mit den Genossen beim Sonderparteitag in Bonn zu tun: "Möge die SPD heute gut entscheiden."