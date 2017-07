"Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung". So lautet der Titel eines Förderprogramms des Bundesfamilienministeriums, aus dem Weiden bis 2020 bis zu 450 000 Euro zufließen dürften. "Das ist sehr gut", freute sich Bürgermeister Lothar Höher über die Nachricht von Susanne Reinhardt. "Von 500 000 Euro Kosten fließen 90 Prozent als Fördermittel."

Neues Mitglied Als neues beratendes Mitglied nahm Julia Lenhard erstmals an einer Sitzung des Ausschusses für Jugendhilfe und soziale Fragen teil. Die Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte war vom Stadtrat bereits im Juni in dieses Gremium bestellt worden. Nach dem Ausscheiden von Gerhard Krones, dem früheren Leiter der Caritas-Fachambulanz für Suchtprobleme, wurde seine Nachfolgerin Katjenka Wild als stellvertretendes Mitglied in das Gremium berufen. Sie vertritt Caritas-Geschäftsführer Bernhard Uhl, falls der verhindert ist. Aufgrund des Neuzugangs von Julia Lenhart musste die Ausschuss-Satzung geändert werden: Das Gremium zählt jetzt 15 stimmberechtigte und 18 beratende (vorher 17) Mitglieder.(ps)

Ziel des Förderprogrammes sei es, Kindern von Flüchtlingen oder aus sozial schwachen Familien, in öffentliche Kindertagesstätten zu integrieren und ihnen einen Zugang zu Bildung zu verschaffen, erklärte Reinhardt (Kommunale Koordinierungsstelle) im Ausschuss für Jugendhilfe und soziale Fragen. Die Stadt will dafür eigens eine Fachstelle bei einem externen Träger einrichten, die sowohl für Elternarbeit als auch für die Schulung von Kita-Kräften zuständig ist. Denkbar sei beispielsweise die Schulung im Umgang mit traumatisierten Kindern.Bis zu 150 000 Euro Fördermittel können dafür jährlich fließen. "Wir werden diesen Betrag im ersten Jahr nicht ganz ausschöpfen", räumte Reinhardt ein. Trotzdem dürften es bis 2020 knapp 450 000 Euro werden, erklärte die Leiterin der Koordinierungsstelle. Etwa 50 000 Euro müsste die Stadt selbst schultern. "Das betrifft vor allem die Personalkosten." Der Antrag ist bereits in Bearbeitung. Die Ausschreibung für die Beratungs- und Fachstelle erfolgt demnächst.Auch kleinere Summen können eine finanziell klamme Stadt erfreuen, die sich noch dazu auf dem Gebiet der Flüchtlingsarbeit einige Lorbeeren erworben hat. Knapp 9000 Euro erwartet Susanne Reinhardt für das Jahr 2017 aus dem bayerischen Programm zur Förderung der Bildung, Erziehung und Betreuung von Asylbewerber- und Flüchtlingskindern in Kindertageseinrichtungen."Damit kann man keine Bäume ausreißen", räumte sie ein. Doch mit speziellem Spielmaterial und Fachliteratur sei den Erzieherinnen schon etwas geholfen. Denkbar sei beispielsweise auch der Einsatz von Smartphones mit Arabisch-Übersetzungsfunktion, um die Verständigung zu erleichtern.