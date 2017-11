Über das Layout könne man streiten, findet Wolfgang Pausch. Doch ansonsten sei die Homepage der Stadt "sehr, sehr gut": "Die Aktualität ist gegeben, die Berichte sind gut formuliert." Die Bürger fänden online viele Informationen, könnten sogar Behördengänge elektronisch erledigen und Anträge stellen. Nur eines vermisst der CSU-Fraktionschef schmerzlich: die Möglichkeit, digital zu bezahlen.

In einem Antrag forderte Pausch, "Bezahlvorgänge einfacher zu gestalten. Mittels eines Bezahldienstleisters könnten so beispielsweise Gebühren für eine Geburtsurkunde, Parkausweise oder andere behördliche Dokumente via Smartphone bezahlt werden". Er wünschte sich ein "einfaches, schnelles, sicheres" System wie PayPal oder Paydirekt. Und rannte offene Türen ein: Wie Dezernent Reiner Leibl in der jüngsten Stadtratssitzung berichtete, "sind wir schon tätig in der Richtung".Ziel sei eine einheitliche Bezahlplattform, "eine Drehscheibe zwischen dem Internet-Portal (...), dem lokalen System des Haushalts-Kassen-Rechnungswesens und dem Zahlungsverkehrsprovider, der die Transaktionen mit den Banken bzw. Kreditkartenanbietern abwickelt". Die Plattform "ePayBL", die noch heuer kommen soll, würde Bezahlen beispielsweise per Lastschrift, Kreditkarte und Paydirekt ermöglichen. Wobei der Vorlagebericht festhält: Die am meisten genutzten Online-Zahlungsmethoden in Deutschland seien "nach wie vor das Lastschriftverfahren sowie die Kreditkarte".Auf Antrag der Bürgerliste schafft die Stadt zudem ein Dokumentenprüfgerät an, das vorgelegte Personaldokumente auf Echtheit abklopfen kann. Laut Verwaltung greifen Behörden wie die Führerscheinstelle zwar schon auf die zentrale Datei des LKA zu, ein spezielles Gerät wie das in Flughäfen eingesetzte "Visotec Expert 600" für rund 3200 Euro wäre dennoch wünschenswert. "Die Sicherheit der Bürger sollte uns das wert sein", meinte Stefan Rank (Bürgerliste). Seine Stadtratskollegen sahen's ausnahmslos genauso.