"Geradezu Vorreiter" bei E-Mobilität

Weiden. (rg) Stillstand bei der E-Mobilität? Diesen Vorwurf der Bürgerliste (Bericht "Viel Energie um nichts" vom 31. Juli), will OB Kurt Seggewiß nicht auf der Stadt sitzenlassen. Er selbst gehe mit bestem Beispiel voran, verweist eine Pressemitteilung auf seinen "Dienstwagen mit Plug-In-Hybridtechnik". Und überhaupt - bei E-Fahrzeugen seien Stadtverwaltung und die Kommunalunternehmen seit längerem "geradezu als Vorreiter" unterwegs. Im "Konzern Stadt" gebe es sieben Fahrzeuge mit Elektro- beziehungsweise Hybridtechnik: Zugelassen seien neben dem OB-Wagen noch ein Elektro-Auto auf die Stadtverwaltung, ein Elektro-Kleinfahrzeug, ein Hybrid-Wagen und ein Plug-In-Pkw auf den Bauhof sowie ein Elektro-und ein Hybrid-Auto auf die Stadtwerke.Ferner verweist Stadtsprecher Norbert Schmieglitz auf den Beschluss des Hauptverwaltungsausschusses (HVA) vom Februar 2016, ein Elektromobilitätskonzept mit eigenen Mitteln erstellen zu lassen und nicht erst eine mögliche Förderung abzuwarten. "Der Dringlichkeitsantrag der Grünen, für das Mobilitätskonzept Fördermittel zu beantragen, wurde in der Stadtratssitzung vom 14. 3. 2016 folglich beschlussmäßig nicht behandelt." Im HVA vom Juni 2016 präsentierte Seggewiß die Leiterin des Umweltamtes, Gabriele Kreiner, als "Kümmerin" für E-Mobilität. Und im HVA vom 15. März habe Professor Magnus Jaeger von der OTH einen Zwischenbericht gegeben. "Zu diesem Zeitpunkt liefen bereits 20 Elektroautos in Weiden." Schmieglitz erinnert an weitere Beschlüsse, um die E-Mobilität zu fördern. Abschließend heißt es: "Wir freuen uns natürlich, dass die Bürgerliste den E-Mobilitätsgedanken intensiv verfolgt. Auch mit ihrem geringen Anteil an Stadträten kann sie Initiativen unterstützen."