Wie geht es mit der Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung und der Agentur für Arbeit bei der Realisierung des Sozialbürgerhauses weiter? Antworten auf diese Frage haben Vertreter der Stadtverwaltung, der Agentur für Arbeit, der Regionaldirektion Bayern und der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit bei einem Treffen in der Agentur für Arbeit Weiden diskutiert. Als Gesprächsergebnis sind sich die Teilnehmer an der Besprechung in Folgendem einig. Das jedenfalls teilt die Stadt mit:

Die Bundesagentur für Arbeit und die Stadtverwaltung der Stadt Weiden sind sich im Ziel der Verwirklichung des Sozialbürgerhauses (SGB II, III, VIII, XII) unter einem Dach einig. Die Bundesagentur für Arbeit und die Stadtverwaltung suchen gemeinsam nach Alternativen einer Realisierung des Sozialbürgerhauses in einem Gebäude.Damit werde wieder ein gemeinsamer Kurs aufgenommen, ein Sozialbürgerhaus zu schaffen, in dem Bürger soziale Leistungen und Beratungen der Stadtverwaltung, des Jobcenters und der Agentur für Arbeit aus einer Hand und unter einem Dach erhalten.