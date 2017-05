Vereine, die Feuerwehr oder soziale Organisationen: Das fällt den meisten ein, wenn sie an Ehrenämter denken. Doch es gibt sie auch im Wirtschaftsleben, wie der Arbeitnehmertag zeigt. Und ihre Bedeutung ist groß.

Einfluss auch ohne Befugnis

"Wir schreiben Zukunft"

(sbü) Es war die vierte Veranstaltung der Reihe: Auch in diesem Jahr haben der Stadtverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes und die Stadt zum Arbeitnehmertag ins Neue Rathaus eingeladen. Der Weidener DGB-Vorsitzende Helmut Fiedler hieß dazu nicht nur Politiker und Vertreter zahlreicher Organisationen willkommen. Auch kirchliche Würdenträger waren dabei. Mit dem Tag wollen die Veranstalter die ehrenamtliche Arbeit für Interessen der Arbeitnehmer würdigen. Diese Arbeit läuft beispielsweise in Betrieben, Verwaltungen, Krankenkassen oder bei Gerichten. "Unsere Überzeugung ist es mitzuhelfen, die Arbeitswelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu verbessern", stellte Fiedler in seiner Grundsatzrede fest.In diesem Sinne stehe das Thema Rente heuer im Mittelpunkt - und zwar eine Rente, die "nach der Arbeitswelt zu einem Leben in Würde reicht". Denn: "Die Würde des Menschen kennt keine Ausnahme."Einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten hob Fiedler besonders hervor. Ausdrücklich nannte er die gewerkschaftlichen Rentenversicherungsberater, die Mitglieder von Beiräten in Jobcentern und von Verwaltungsausschüssen der Arbeitsagenturen sowie von Kontrollgremien der gesetzlichen Krankenkassen. Sie hätten zwar keine Weisungsbefugnis, sorgten aber für Kontrolle und Transparenz. Auch gäben sie Empfehlungen für Strategien und den Einsatz von Förderprogrammen. Bei den gesetzlichen Krankenkassen seien sie im Bereich der Ermessensleistungen und bei Widersprüchen beteiligt.Ebenso erwähnte Fiedler auch die ehrenamtlichen Laienrichter bei Sozial- und Arbeitsgerichten. Alle diese Ehrenämter seien "keine Jobs, bei denen Aufsichtsrats-Tantiemen bezahlt werden". Man müsse schon viel Idealismus mitbringen. Um Ehrenamtstätigkeiten bei der Rentenversicherung Bund und bei einigen gesetzlichen Krankenkassen zu unterstützen, sei auch die Beteiligung an den Sozialwahlen wichtig. Bei den ehrenamtlichen Betriebs- und Personalräten bedankte sich Oberbürgermeister Kurt Seggewiß. Sie sorgten dafür, dass "die Chemie im Unternehmen stimmt". Schließlich sei der Unternehmenserfolg auch häufig vom Betriebsklima abhängig.Dann formulierte der Oberbürgermeister eine Standortbestimmung für die Stadt Weiden unter dem Motto "Wir schreiben Zukunft". Menschen müssten sich in einer Stadt wohlfühlen. Belege dafür, dass dies in Weiden der Fall ist, sieht Seggewiß in einer tatsächlichen Einwohnerzahl von fast 46 000. Dabei werden rund 2000 hier lebende US-Amerikaner und Personen mit Zweitwohnsitz mitgezählt. Weitere Erfolgsindikatoren seien die Beschäftigtenzahl von über 27 000, das Rekordbudget der Stadt oder der Ausbau der Kinderbetreuung. Für Musik beim Arbeitnehmertag sorgte die Stadtkapelle.