"Die Johanniter machen sich positiv breit", sagt Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, als er die Gründung eines neuen Kindergartens verkündet. Derweil schwärmt Jugendamtsleiterin Bärbel Otto von der reibungslosen Umsetzung: "Glück muss man auch mal haben."

Der Bedarf hatte sich seit zwei Jahren angedeutet, erklärt Otto. So steige nicht nur die Geburtenrate, es gebe auch noch viele Zuzüge in die Stadt. Und die Flüchtlingskinder müssten untergebracht werden. "Wenn man ein Angebot hat, kommt auch die Nachfrage", weiß Seggewiß.15 000 Euro gibt die Stadt für den Umbau aus. 40 000 Euro kostet die Ausstattung. Dazu gehören das Mobiliar und Spielsachen für die Kinder. Die Stadt übernimmt 80 Prozent, 20 Prozent bezahlen die Johanniter. Alle Beteiligten freuten sich über die einfache Gründung: "Eigentlich baut sich ein Kindergarten nicht so schnell. Wir haben das in kürzester Zeit umgesetzt", sagt Otto. "Wir haben nach passenden Räumen gesucht. Vor zwei Jahren ist die Heilpädagogische Tagesstätte ins Klinikum gezogen. Es war ein Glück, dass sie im März raus sind. Wir haben Räume vorgefunden, als wenn sie bereits für einen Kindergarten gemacht wären."Es sei wahrscheinlich der günstigste Kindergarten gewesen, für den die Stadt je die Trägerschaft übernommen hat. 90 Betreuungseinrichtungen unterhalten die Johanniter inzwischen in Ostbayern. "Einen Kindergarten zu starten, ist fast schon ein Routineprozess", sagt Regionalvorstand Martin Steinkirchner. "Personal haben wir, Leitung haben wir - es flutscht." Neben dem Kindergarten plant die Hilfsorganisation auch eine Krippe am Hammerweg. In dieser Woche erfolgt der Spatenstich.Im August wird im Klinikum für den Kindergarten eine Wand durchgebrochen. Danach sind nur kleinere Umbauarbeiten nötig. Die Eröffnung erfolgt am 1. September. Die Gruppe hat Platz für bis zu 25 Kinder.