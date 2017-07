Das Schulessen für die Albert-Schweitzer-Schüler steht auf der Kippe, wenn die Schülerzahlen weiter steigen. Über praktikable Lösungen denken Vertreter von Grünen, SPD und Bürgerliste bei einem Ortstermin nach.

(psdr) Die CSU war schon vor einigen Wochen in der Schule, um sich einen Überblick zum Sanierungsbedarf zu verschaffen. Auch die Stadtratskollegen der anderen Fraktionen machten sich am Mittwoch ein Bild vor Ort. In vielen Bereichen ist das Schulhaus trotz seiner 60 Jahre noch top in Schuss, erfuhren sie. Handlungsbedarf bestehe allerdings bei Speisesaal und Mensa."Ab nächstem Schuljahr werden die Räumlichkeiten zu klein, wenn die Schülerzahlen wie geplant ansteigen", erklärte Schulleiterin Evelyn Dineiger. 120 Schüler seien dann in der Ganztagsbetreuung zu versorgen. 30 mehr als derzeit. Schon jetzt sei der Bereich der Essensausgabe durch Tische mit aufgeschraubtem Plexiglas-Spuckschutz improvisiert.Ganz oben auf der Wunschliste der Schule: den jetzigen Speisesaal durch einen Anbau zu vergrößern und in eine eigene Schulküche zu investieren. Auch den nahen Kindergarten könne man dann mit frischem Essen versorgen. Die Stadtratsmitglieder zeigten sich prinzipiell offen. "Kurze Wege erhalten das Essen wertvoll", sagte Gisela Helgath (Grüne).Wenn die Schülerzahlen wie erwartet ansteigen, brauche es zudem in den nächsten Jahren ein bis zwei neue Räume, so Dineiger. Sanierungsbedarf gebe es bei den alten Schulfenstern, die teilweise bereits durch neue ersetzt sind. Am Eingang der Turnhalle blättere der Putz, und die Überdachung des Übergangs sei teilweise undicht. Auch über eine Asbestsanierung der Dächer dachten die Anwesenden nach. Die Fassade müsse ebenfalls bei Gelegenheit renoviert werden."Eine Auflösung von Schulen ist derzeit nicht im Interesse des Stadtrates", ergänzte Alois Schinabeck (SPD). Die Entwicklung der Schülerzahlen sei schlicht überholt und damit auch der Schulentwicklungsplan, zeigten sich die Stadträte einig.