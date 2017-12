Die Stromtrasse ist wohl nicht mehr zu verhindern. Vielleicht kann aber auf deren Verlauf Einfluss genommen werden, indem sich die Stadt Weiden einer gebündelten Interessensvertretung, konkret dem Verein "Bündnis Hamelner Erklärung", anschließt. Das jedenfalls hoffen die Landkreise Neustadt und Tirschenreuth, die bereits Mitglied sind. Der Weidener Stadtrat hadert mit dem Beitritt.

Erkaufter Beistand

Kopf über Bauch

Mein Bauch sagt Nein, mein Kopf sagt Ja. SPD-Fraktionschef Roland Richter zum Beitritt zum Hamelner Bündnis

"Hier geht es um Lobbyarbeit in einer sehr frühen Stufe", argumentiert Baudezernent Oliver Seidl in der Weihnachtssitzung. "Und wir, die Stadt, und die Landkreise haben gemeinsame Interessen", setzt OB Kurt Seggewiß nach. Rainer Sindersberger (Bürgerliste) beeindruckt das wenig: "Wir ändern bei der Trasse nichts mehr, nichts am Baubeginn und bis auf 500 Meter rechts oder links auch nichts am Verlauf." Stattdessen laufe es doch viel mehr so: "Wir geben euch das Gefühl, ihr habt Macht, und dafür gebt ihr uns euer Geld."Der Beitritt zum Bündnis kostet laut Seidl 500 Euro pro Jahr. "Ich denke, das ist erträglich. Wichtiger ist der Beistand von Ingenieuren und Juristen, den wir uns so erkaufen." Allerdings werde der laut Verwaltungsbericht extra abgerechnet. 10 000 Euro sollen deshalb für den Beitritt in den Haushalt 2018 eingestellt werden."Also ich stimme nur zu, wenn wir die Überprüfung des Bedarfs der Trasse durch unabhängige Gutachter fordern", sagt Karl Bärnklau. Der Grünen-Fraktionschef meint nämlich, der Beitritt zum Hamelner Bündnis würde bedeuten, "dass wir die Trasse als gegeben annehmen und deren Bedarf anerkennen"."Die Diskussion, ob die Trasse kommt, kann man nicht mehr führen", meint SPD-Fraktionschef Roland Richter. Hin- und hergerissen sei er, was den Beitritt betrifft: "Der Bauch sagt Nein, der Kopf sagt Ja." Nein, weil Richter es traurig findet, dass die Machtlosigkeit einer kleinen Kommune gegenüber dem Unternehmen in die Hände der eigentlichen Profiteure spiele: der Juristen."Mit diesem Zusammenschluss haben wir wohl eine Macht", insistiert Alois Lukas. "Und das muss nunmal über Anwälte ausgetragen werden." Er und seine CSU wollen deshalb beitreten. Das bekräftigt auch Fraktionschef Wolfgang Pausch. Emotional tritt Heiner Vierling ans Rednerpult. "500 Meter weiter rechts oder links: So ein Schmarrn", wettert er in Richtung Sindersberger. Bislang sehe die Planung drei Trassen vor. "Und da ist es ein großer Unterschied, ob ich die neue Leitung auf eine alte draufhänge."Eine neue Leitung bräuchte es gar nicht, sagt Sindersberger, "wenn wir vor zehn Jahren keine Zauderer von Neustadt bis Tirschenreuth gehabt hätten, die die regionale Energieversorgung nicht richtig vorangebracht haben". Unsinn, meint Pausch: "Glauben wir denn, wenn es 15 Windräder in Neustadt und Weiden gäbe, dann würde die HGÜ-Leitung nicht gebaut werden müssen?""Das ist Vergangenheit, das können wir alles nicht mehr heilen", sagt der OB. Und so stimmen 25 für den Beitritt, die 10 Stadträte der Grünen und der Bürgerliste dagegen.