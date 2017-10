Gut ist nicht gut genug. Das findet die SPD und stellt einen "Impulsantrag" zum Thema Tourismusentwicklung in der Stadt. "Denn wir haben leicht rückläufige Zahlen, während alle anderen im Regierungsbezirk ein Plus bei den Gästeübernachtungen verzeichnen", meint Roland Richter. Weiden müsse bei Touristen die Sehnsucht wecken.

Die Zahl der Übernachtungsgäste in Weiden stagniere bei 76 000, stellt SPD-Fraktionschef Roland Richter in der Stadtratssitzung fest. Da stelle sich die Frage, braucht es ein neues Tourismus- und Beherbergungskonzept für die Stadt? Die Antworten darauf fallen durchaus unterschiedlich aus.Jein, meint etwa Dezernent Reiner Leibl in Sachen Beherbergungskonzept, indem er feststellt: "Zahlreiche Nachfragen zeigen, dass ein größeres Hotel im niedrigen Preissegment wünschenswert wäre." Mit Nein antwortet der Dezernent auf die Frage, ob es ein neues Tourismuskonzept braucht. Und er legt Zahlen vor: "Die Entwicklung bei den Gästeankünften zeigt sich positiv: 2016 haben 8,6 Prozent mehr Gäste die Max-Reger-Stadt besucht als noch 2010. Trotzdem konnten die Übernachtungszahlen nicht gesteigert werden", räumt Leibl ein.Zwei Gründe macht er dafür aus: Erstens gehe der Trend zu häufigeren Kurzreisen. In Weiden zeige sich das in der von 2,0 auf 1,8 Tage sinkenden Aufenthaltsdauer. Zweitens habe sich die Zahl der Betten in Weiden sukzessive verringert: "Zwischen 2010 (633 Betten) und 2017 (551 Betten) verminderte sich das Bettenvolumen um 82 Betten", rechnet Leibl vor.Darüber hinaus sei das touristische Konzept der Stadt Weiden exakt auf die Gegebenheiten innerhalb der Stadt zugeschnitten. Weiden aber könne nunmal nicht mit Attraktionen wie Regensburg auftrumpfen. "Bei uns gibt es keine Walhalla. Man muss halt mit dem leben, was man hat." Eine herrliche Altstadt etwa, Max Reger, die Thermenwelt und eine attraktive Landschaft zum Biken, Radeln und Wandern. Alles werde bereits entsprechend beworben. Bei Messen, im Internet - etwa in Form eines neu gestalteten Auftritts oder mit gezielten Kampagnen und der stetigen Suchmaschinenoptimierung. "Kollegen sind außerdem ständig unterwegs bei diversen touristischen Gemeinschaften.""Das ist die Schilderung des Ist-Zustands", gesteht Richter Leibl zu. "Aber unser Wunsch ist es, in die Zukunft zu denken." Ein neues Konzept brauche es hierfür auch nach Meinung der SPD nicht. Aber eine Zukunftsstrategie. Damit erntet die Partei breite Zustimmung. Rainer Sindersberger von der Bürgerliste etwa meint: "Dieser Antrag könnte auch von uns kommen. Eine Optimierung der Tourismusstrategie können wir von der Verwaltung fordern." Sindersberger denkt vor allem an Reisemobilisten, die beim Stadtbad Halt machen sollen. Auch die CSU um Wolfgang Pausch unterstützt den SPD-Antrag, bittet um Angebote in Sachen Tagesausflüge und Gesundheitstourismus.Für die SPD stehen laut Richter drei Punkte im Fokus: "Wir müssen erstens unsere Vielfalt besser vermitteln. Vielleicht den Geopark stärker integrieren." Oft wüssten nicht mal die Einheimischen von der Vielzahl der Angebote. Zweitens gelte es, die Bettenkapazität zu prüfen. Wobei aber der dritte Punkt für Richter entscheidend ist: Der SPD-Stadtrat will die Sehnsucht nach Weiden bei den Touristen wecken, etwa bewusst mit dem Pfund wuchern, eine Art Mittelgebirgszone zu sein, in der sich die Menschen rundum wohlfühlen.An der Stelle stimmt auch der Oberbürgermeister ein. Mit dem E-Bike durch tolle Landschaften radeln, das sei die Zukunft. Oder auf Premium-Wanderwegen unterwegs sein, meint Kurt Seggewiß und betont, wie wichtig hier die Zusammenarbeit mit den Landkreisen Neustadt und Tirschenreuth sei. Zugleich bedauert er, dass nicht alle Beherbergungsbetriebe bereit seien, im Internet präsent zu sein. "Dabei erfolgt doch jede zweite Buchung online."Damit zeigt sich, die Mehrheit im Stadtrat wünscht sich ein Zukunftskonzept. In Auftrag gegeben haben die Mitglieder es aber nicht. Denn die Diskussion endet mit der Feststellung des Sitzungsleiters: "Der Bericht diente zur Kenntnis."