Die "beruhigende Kraft an der Seite des impulsiven Mannes" ist seit 37 Jahren Gattin Gabi , mit der Bolleininger zwei Söhne hat. Radfahren und Reisen bezeichnet er als seine Hobbys. In die Politik sei er eingestiegen, weil diese "körperlich nicht so anstrengend" sei wie sein früheres Hobby Fußball, berichtete Bolleininger. Nachdem er zuvor Mitglied im Ortsverein Mooslohe gewesen war, sei er dem Ortsverein West/Vorderer Rehbühl "zugeschlagen" worden, der nun mit 70 Mitgliedern der "rührigste und aktivste Ortsverein Weidens" sei. Mit Fußball verbindet den Elektromeister und Medizintechniker noch immer sein Ehrenamt als Vorsitzender des Jugendfördervereins der SpVgg.Dessen Schatzmeister, Reiner Nachtigall , lobte Bolleiningers Engagement für die 250 Jugendlichen. Stadträtin Sabine Zeidler hoffte, dass sie noch lange mit dem Geburtstagskind im Personalausschuss wirken kann. Auch im Klinikums-Verwaltungsrat bringe sich der Jubilar ein. Mit ihm mache Politik Spaß, sagte Hammer. Gelegentlich sei er nicht einfach für manche Kollegen. Als "aufmüpfig, kritisch, nachfragend und furchtlos" bezeichnete Stadtrat Josef Gebhardt seinen Platznachbarn in der Stadtratsfraktion. "AG 60plus"-Vorsitzende Ursula Kinner freute sich auf ein neues Mitglied.