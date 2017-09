Weiden/München. Das passiert Albert Füracker auch nicht oft. Der CSU-Bezirksvorsitzende ist ratlos: "Man kann nichts voraussagen." Gemeint ist nicht etwa das Ergebnis der Bundestagswahl. Das kann man zwar auch nicht sicher prognostizieren - bei den derzeitigen Schwankungen und unentschiedenen Wählern. Aber wenigstens ist dort die Kräfteverteilung einigermaßen klar geregelt.

Bayerns Sonderrolle Der Bundestag wird nach Bundeswahlrecht gewählt - dennoch gibt es von Bundesland zu Bundesland leichte Unterschiede. Das liegt vor allem daran, dass nicht alle Parteien überall zur Wahl stehen - nicht zuletzt die CSU. In Bayern sind in diesem Jahr 21 Landeslisten zur Wahl zugelassen, zwei wurden vom Landeswahlleiter zurückgewiesen.



Bedeutendster Unterschied zum restlichen Deutschland ist nach wie vor, dass die CDU in Bayern nicht antritt und der CSU das Feld überlässt. Zwei Initiatoren aus Franken hatten zwar versucht, die CDU auch in Bayern wählbar zu machen, sind mit ihrem Vorhaben aber schon lange vor der Bundestagswahl am 24. September gescheitert.



Außerdem unterscheidet sich das Bundestagswahlrecht vom bayerischen Landtagswahlrecht bei der Verrechnung von Erst- und Zweitstimme. Nach dem Bundesrecht entscheidet allein die Zweitstimme über das Prozentergebnis einer Partei und damit auch darüber, wie stark sie im Bundestag vertreten ist. Bei Landtagswahlen in Bayern zählt hingegen die Erststimme auch für das Prozentergebnis der Parteien mit. (dpa)

Höchst unklar dagegen: Wer schafft es von den Oberpfälzer Listenkandidaten von CSU und SPD noch in den Bundestag, wenn, wie erwartet, AfD, FDP und Grüne einziehen? Mit Marianne Schieder (Platz 6) und Uli Grötsch (Platz 11) sind die zwei Sozialdemokraten aus der Region gesetzt. Anders bei der CSU: Derzeit würden der CSU nur 46 Direktmandate zustehen - und Joachim Herrmann (Listenplatz 1), von der CSU als Super-Innenminister angepriesen, müsste leider draußen bleiben.Ganz so sicher ist das aber auch wieder nicht: "In ganz Deutschland gibt es keinen, der das sagen kann", mahnt etwa der Schwandorfer CSU-Abgeordnete Karl Holmeier zur Zurückhaltung. Hintergrund: Nach der gescheiterten Reform des Wahlrechts, bei der eigentlich die Ausgleichsmandate beschnitten werden sollten, könnten nun sogar bis zu 700 Abgeordnete den Sprung ins Parlament schaffen - statt der vorgesehenen 598 (zusammengesetzt jeweils aus Direktmandat und Listenplatz aus den 299 deutschen Wahlkreisen).Deshalb sind verschiedene Szenarien möglich:"Wir könnten so gut abschneiden, dass wir ein bis zwei Listenplätze dazu bekommen", wünscht sich Füracker, der das CSU-Ergebnis von 2013 (49,3 Prozent) unbedingt einstellen möchte, Plan A.Sollte das nicht gelingen, kann der Oberpfälzer Parteichef noch auf Ausgleichsmandate von anderen Bundesländern hoffen: "Aber das ist eine ganz schwierige Berechnung, da stochert man jetzt völlig im Nebel."Wie man es aber auch dreht und wendet: Für die Abgeordneten aus dem hiesigen Bezirksverband wird es extrem eng: Stand jetzt sind Astrid Freudenstein (Regensburg) und Reiner Meier (Tirschenreuth) aus dem Rennen.Resümee Füracker: "Man weiß, dass man nichts weiß." Und das gilt ebenso für den designierten Bundesminister Herrmann, der aber auch ohne Mandat Minister werden kann. "Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht." Wäre auch verfrüht, denn seine Chancen hängen wiederum von den Koalitionspartnern ab. Sollte sich die Union etwa zu einer Jamaika-Konstellation durchringen, würde die FDP sicher gerne ein Wörtchen bei diesem Ressort mitreden. Stichwort: Verteidigung der Bürgerrechte.Mit großer Wahrscheinlichkeit im Berliner Reichstag vertreten sein wird der AfD-Kandidat im Wahlkreis Schwandorf, Peter Boehringer aus Schwäbisch-Gmünd. Bundesweit müssten CDU/CSU laut mandatsrechner.de bei einem Ergebnis im Bereich der jetzigen Umfragen von etwa 38 Prozent mit einem Verlust von 46 Sitzen rechnen. Die SPD verlöre bei rund 23 Prozent 28 Fraktionsmitglieder.