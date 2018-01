Es ist ein Eilantrag, den die Stadtratsfraktion der Bürgerliste am Freitag bei der Stadt einreichte. Die Forderung darin lautet, "die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen bis auf weiteres auszusetzen". Doch die Stadtverwaltung hat bereits gehandelt, indem sie nichts tut. Klingt paradox, macht aber Sinn.

Denn die Bescheide für die Anwohner an Ahornweg und Hermann-Fuld-Straße sind versandfertig, die Abrechnung anteiliger Straßenentwässerungskosten ist längst erfolgt, erklärt Stadtkämmerin Cornelia Taubmann. Raus gingen die Bescheide allerdings nun doch nicht. Und das ganz bewusst.Denn die Landtagsfraktion der CSU hat in ihrer Klausurtagung die Abschaffung des Straßenausbaubeitrags beschlossen. Auch die Regierung der Oberpfalz bestätigte gegenüber der Stadt Weiden, dass noch in dieser Legislaturperiode eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht werden soll - mit einem finanziellen Ausgleich und Übergangslösungen. Deshalb wird dem Stadtrat in seiner Sitzung am Montag, 29. Januar, auch vorgeschlagen, die Abrechnungen bis dahin auszusetzen. Zumal damit kein Risiko einhergehe, betont Taubmann: "Die Verjährungsfrist in den Fällen Ahornweg und Hermann-Fuld-Straße würde erst zum 31. Dezember 2021 eintreten."Generell betont die Stadtratsfraktion der Bürgerliste, Straßenausbaubeiträge seien ein unkalkulierbares Risiko für Grundstücks- und Wohnungseigentümer. Sie könnten schnell zur finanziellen Bürde werden. Oft seien fünfstellige Beträge zu entrichten. Bislang aber seien Städte und Gemeinden verpflichtet gewesen, die Beiträge zu erheben.Dementsprechend gingen zuletzt in Weiden Bescheide an die Anwohner der Prößlstraße raus. Diese und andere kürzlich erfolgten Abrechnungen seien im Sinne des Vorstoßes der CSU-Landtagsfraktion beizubehalten, betont die Verwaltung. Die Bürger müssen zahlen. Angemerkt