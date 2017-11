"So viele Häuser werden hingestellt. Aber für Kinder wird nichts gemacht." So die Klage einer Weidenerin gegenüber Oberpfalz-Medien. Auslöser: Ein neues Schild, das seit kurzem am Spielplatz Naabwiesen steht.

Uns geht es bei den Schildern um kindgerechte Hinweise, die jeder leicht verstehen kann. Alois Kopp, Presseabteilung der Stadt Weiden

"Der Spielplatz bei der Arbeitsagentur musste weichen. Da stehen jetzt drei große Häuser. Dafür hat man bei dem Spielplatz ,In den Naabwiesen' ein neues Schild aufgestellt." Dabei könne hier von einem Spielplatz gar keine Rede sein, echauffiert sich die Frau, die nicht namentlich genannt werden möchte. Eine Rutsche und ein Wipptier, das sei alles. Die Geräte stünden seit mindestens 15 Jahren da und seien ziemlich heruntergekommen, ärgert sie sich. "Da jetzt ein Schild hinzustellen, das auf Ruhezeiten und das Hundekack-Verbot hinweist, das ist bloß noch erbärmlich."Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun, erklärt Alois Kopp von der Presseabteilung der Stadt. Sprich: "Die Hinweisschilder werden nach und nach auf allen Weidener Spielplätzen aufgestellt." Dass das in den Naabwiesen erfolgt sei, nachdem der Spielplatz bei der Arbeitsagentur aufgelöst worden war, sei reiner Zufall. "Uns geht es bei den Schildern um kindgerechte Hinweise, die jeder leicht verstehen kann."Deshalb listen die bunten Tafeln neben den Ruhezeiten und Telefonnummern für den Notruf Piktogramme auf, die zum Beispiel einen Hund zeigen, der gerade sein Geschäft verrichtet - das Bild ist durchgestrichen. Klar, was uns das sagen soll! Ebenfalls mit einem roten Balken versehen sind die Bilder von einem Fahrradhelm und einem Schlüsselband. Denn hier besteht Strangulationsgefahr, so der Hinweis der Stadt. Die Altersangabe macht zudem klar, für welche Zielgruppe die Einrichtung gedacht ist. Für über 14-Jährige ist der Platz hinter dem Gebäude In den Naabwiesen 26 demnach ungeeignet.Teenager dürften an der Holzrutsche und dem Wipptier allerdings auch kein Interesse haben. Die wurden nach Angaben von Pressesprecher Norbert Schmieglitz im Jahr 1996 aufgestellt, 2009 sei das Wipptier erneuert worden. 1997 habe eine Bedarfsanalyse ergeben, dass im Baugebiet Naabwiesen zusätzlicher Bedarf an Spielmöglichkeiten bestehe. Deshalb sei auf dem Gelände neben der Arbeitsagentur der Spielplatz "Naabwiesen" eingerichtet und im August 1998 eröffnet worden. "Unterstützend hat man den Bedarf an Spielplätzen durch die weitere Errichtung des Spielplatzes ,An der Brenner-Schäffer-Straße' abgedeckt", so Schmieglitz weiter. Dieser sei für Familien aus dem Bereich Naabwiesen zu Fuß gut erreichbar.Seit der Schließung des Spielplatzes neben der Arbeitsagentur stehe die Erstellung einer neuen Bedarfsanalyse bei der Abteilung Stadtplanung auf der Agenda. Laut Schmieglitz werde außerdem "auch im Rahmen der aktuellen Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes die räumliche Ausstattung des Stadtgebietes unter anderem mit öffentlichen Spielplätzen zu prüfen sein".Bei Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen verlangt übrigens allein schon die Bayerische Bauordnung die Einrichtung eines Kinderspielplatzes. Nicht von der öffentlichen Hand, sondern vom Eigentümer des Gebäudes. "Das kontrollieren wir nicht regelmäßig", verlautet dazu aus der städtischen Abteilung Bauen und Wohnen der Unteren Bauaufsichtsbehörde. "Das macht keine Bauaufsicht in Bayern. Wir reagieren aber auf Beschwerden." Sprich: Wenn ein Bewohner moniert, dass in der Wohnanlage ein Spielplatz fehlt, gehen die städtischen Mitarbeiter dieser Sache nach und verpflichten den Eigentümer gegebenenfalls, das nachzuholen."Das kommt etwa ein bis zwei Mal im Jahr vor. Meistens genügt ein Anruf beim Verwalter, dann wird das erledigt." Großen Widerstand gebe es in solchen Fällen in der Regel nicht, so die Erfahrung in der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Die Verantwortlichen würden das durchaus einsehen. Vorgeschrieben seien aber nur sogenannte Kleinkinderspielplätze.