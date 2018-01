Eine vom Staat verordnete Beruhigungspille, die täglich Zehntausende Urlauber auf der Rückreise von Österreich nach Deutschland nervt: Weil der "Schutz der EU-Außengrenzen" nicht funktioniert, kontrolliert die Polizei die Übergänge Kiefersfelden (Kufstein), Walserberg (Salzburg) und Suben (Passau), um "illegale Migration" zu verhindern. Kilometerlange Staus und bis zu zwei Stunden Wartezeit sind die Folge. Die Sinnhaftigkeit erschließt sich nicht, weil - nur wenige Kilometer entfernt - die "Hintertüren" weit offenstehen.

Die Kontrollen lassen sich an den kleinen Grenzübergängen wie etwa dem Achenpass oder auf schmalen Gemeindestraßen umfahren. Grenznahe Orte ertrinken im Verkehr. Die Schlupflöcher dürften sich bei Schleusern, Illegalen und Kriminellen herumgesprochen haben. Unter der staatlichen Fuchtel an Bayerns Portalen im Süden leiden deshalb die eigenen Bürger: mit einem Entzug an Lebenszeit im Stau, abgasgeschwängerter Energievergeudung und stressiger Belastung der Anrainer.Die Aktivitäten an Deutschlands Südgrenze gaukeln ein Mehr an Sicherheit vor, sie taugen aber allenfalls als Placebo. Wenn Österreichs Regierungschef Sebastian Kurz dem Drängen der FPÖ nach permanenten Kontrollen am Brenner folgt, landen die Bürger endgültig in der Warteschleife - und erfahren den Rückfall in die Zeit vor Schengen am eigenen Leib.