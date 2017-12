Totengedenken am Stadtfriedhof

Zum Totengedenken traf sich der CSU-Kreisverband Weiden am Stadtfriedhof. Fraktionsvorsitzender Wolfgang Pausch begrüßte dazu Landtagskandidat Stephan Oetzinger, zahlreiche Mandatsträger und Familienangehörige der Verstorbenen. Er nannte es eine gute Tradition, vor den Feiertagen der in die Ewigkeit vorangegangene Mitglieder zu gedenken, besonders der zehn Verstorbenen des zu Ende gehenden Jahres aus den CSU-Ortsvereinen.

CSU-Ehrenkreisvorsitzender Lothar Höher vertrat bei der Ansprache Kreischef Stephan Gollwitzer, der nach einem Unfall im Klinikum liegt. "Es gehört nicht nur das Feiern zu Weihnachten dazu, sondern auch das Gedenken an unsere Freunde", sagte Höher. Stellvertretend nannte er Staatsminister Gustl Lang und Oberbürgermeister Hans Schröpf, die Weiden im letzten Jahrhundert aus dem Dornröschenschlaf geholt hätten. "In 30 Jahren wurde etwas Großartiges in der Stadtentwicklung geschaffen." "Unseren eigenen Tod müssen wir sterben - mit dem Tod anderer müssen wir leben", erklärte Monsignore Andreas Uschold.