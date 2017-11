Novum im Ausschuss für Jugendhilfe und soziale Fragen: Normalerweise berät er über die Mittelanforderungen für das Jugendamt, bevor die Zahlen in die Etatberatung gehen. Doch diesmal wurden die Etatberatungen vorverlegt. Das Fachgremium kam erst an zweiter Stelle.

Nächstes Jahr soll das wieder anders werden. Das machten Jugendamtsleiterin Bärbel Otto und Sitzungsleiter Bürgermeister Lothar Höher deutlich. Sie wollen, dass das Fachgremium 2018 wieder zum Zug kommt, bevor das Zahlenwerk in die Etatberatungen geht. So wie es in diesem Jahr lief, nahmen die Ausschussmitglieder mehr oder weniger den Sachstand zur Kenntnis wie er am Montag im Stadtrat beschlossen werden soll.Wie der aussieht, erläuterte Bärbel Otto in der Sitzung am Donnerstag. Sie rechnet 2018 mit einem Zuschussbedarf des Jugendamtes von etwas über 11 Millionen Euro. Verglichen mit 2016 (knapp 12 Millionen Euro) werde also keine Steigerung erwartet, dafür gebe es in einigen Teilbereichen deutliche Verschiebungen. Auf 9,7 Millionen Euro steigen dürften zum Beispiel die Ausgaben für die kindbezogene Förderung. Die bilden seit jeher den größten Ausgabeposten und werden weiter anwachsen. "Je mehr Kinder in Kitas gehen, desto höher die kindbezogene Förderung", sagte Otto. Dabei steige nicht nur die Zahl der Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen. "Die Tendenz geht auch immer mehr zu Ganztagesplätzen", und mit diesem Trend würden auch die Kosten für Elternbeiträge steigen, die die Stadt übernehmen muss.Was sich ebenfalls negativ auf den Stadtsäckel auswirkt: Die Zahl der seelisch behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern steigt weiter an. Zugleich gibt es immer mehr Eltern mit psychischen Problemen. Schon im Nachtragshaushalt 2017 hätten die Eingliederungshilfen für derartige Fälle deshalb von 475 000 auf 915 000 Euro aufgestockt werden müssen. "Wir sehen mit Sorge, dass bei den Eingliederungshilfen der Trend weg von heilpädagogischen Bedarfen hin zu therapeutischen Bedarfen geht." Im Klartext bedeutet das, Kinder mit seelischer Behinderung werden eher in eine therapeutische stationäre Einrichtung verwiesen. Sie seien passgenauer und hätten deshalb weitaus höhere Erfolgsaussichten als heilpädagogische Hilfen. Steigende Gehälter im Sozial- und Erziehungsdienst lassen die Ausgaben für das Jugendamt ebenfalls in die Höhe schnellen.Mit sinkenden Kosten rechnet Otto dagegen bei den Kosten für die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Zum einen würden die Jugendlichen nach und nach in die Selbstständigkeit entlassen, wenn sie die Altersgrenze von 18 Jahren erreicht hätten. Dazu kommt, laut Otto: "Immer mehr von ihnen tauchen unter, wenn sie einen negativen Asylbescheid erhalten. Zwei sind uns schon abhanden gekommen, so dass es ab heute nur noch 40 sind." Otto rechnet außerdem mit sinkenden Kosten für die Heimunterbringung. Dazu beitragen soll auch eine Kampagne, mit der das Jugendamt ab sofort um Pflegeeltern wirbt.Bereits eingetreten ist laut Otto eine Vorhersage von 2017: Der Zuzug von Flüchtlingen wirke sich mittlerweile tatsächlich auf alle Bereiche des Jugendamtes aus. Sowohl negativ: "Die Sprachvermittlung erfordert mehr Zeitaufwand." Als auch positiv: "Die Mitarbeiter sind durch den Umgang mit den vielen Nationalitäten viel offener geworden. Es gilt, man kann auch voneinander lernen." Einstimmig empfahl der Ausschuss dem Stadtrat den vorgelegten Jugendhilfe-Etat zu genehmigen.