Rückwärts gewandte Energiepolitik jenseits des Atlantiks, in die Zukunft gerichtet in Fernost: Während US-Präsident Donald Trump aus dem Welt-Klimavertrag aussteigen will und auf die dreckige Kohle setzt, forciert China den Ausbau erneuerbarer Energien. Der Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten bei Kanzlerin Angela Merkel - im Vorfeld des EU-China-Gipfels - ist genau in diesem Kontext zu sehen.

Wenn sich die USA als bisherige Führungsmacht von den internationalen Klimazielen verabschieden, damit ihre westlichen Partner erneut düpieren und sich isolieren, wird China dieses Vakuum geschickt nutzen. Schon heute deckt das "Reich der Mitte" 25 Prozent seines Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien. Es ist auf diesem Feld der weltweit größte Investor mit nahezu 400 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren. China - so das ehrgeizige, aber nicht unrealistische Ziel - will zur globalen Führungsmacht für grüne Energie aufsteigen. Längst wird in Fernost der Takt bei Batteriespeichern angegeben; gigantische Windparks sprießen. Hier entsteht der größte Markt für E-Mobilität, wie auch die deutschen Autobauer irritiert zur Kenntnis nehmen müssen.Langfristig wird der Rückzug auf die Kohle den Vereinigten Staaten nicht "Jobs, Jobs, Jobs" (so Trumps Mantra) bringen, sondern zukunftsfähige Arbeitsplätze kosten. Aber da wird er als US-Präsident schon lange nicht mehr im Amt sein.clemens.fuetterer@oberpfalzmedien.de