Die Gewerkschaften gehörten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zu den ersten, die sich zusammentaten. Bei der Feier zum 20-jährigen Bestehen des Interregionalen Gewerkschaftsrats Bayern-Böhmen (IGR BoBa) wird klar: Jetzt gibt es neue Aufgaben. Die Arbeitsbedingungen und Löhne sind noch zu unterschiedlich.

Es war fast auf den Tag genau vor 20 Jahren. Tschechische und deutsche Gewerkschaftsvertreter trafen sich am 28. November 1997 in der Nähe von Waidhaus und gründeten den Interregionalen Gewerkschaftsrat Bayern-Böhmen (IGR BoBa). In den Jahren danach wurden die Kontakte bei mehrmaligen jährlichen Treffen immer weiter ausgebaut. Gemeinsames Ziel war und ist die Verbesserung der Arbeits- und Lebensverhältnisse auf beiden Seiten der Grenze und das Zusammenwachsen zu einem einheitlichen Wirtschaftsraum, wie es jahrhundertelang der Fall war.



Das Verständnis für den Partner wuchs ständig und es wurden Freundschaften geschlossen. Präsident Helmut Fiedler erinnerte an die Anfänge: "Gleich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat unsere Zusammenarbeit begonnen." Er selbst gehört zu den Gründungsmitgliedern und leitet die Organisation als Präsident abwechselnd mit dem derzeitigen Vizepräsidenten Pavel Ružicka. Erster Präsident auf tschechischer Seite sei Jaroslav Krubicka gewesen. Der Gewerkschaftsrat habe seit Beginn zahlreiche Unterstützer gefunden. (sbü)

Bei einer Jahresdelegierten- und Jubiläumskonferenz in Rothenstadt wurde gemeinsam gefeiert. Ehrengäste waren der Bundesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, sowie Josef Stredula, Präsident des tschechisch-mährischen Gewerkschaftsdachverbands CMKO.In einer Talkrunde diskutierten Helmut Fiedler und Pavel Ružicka, derzeit Präsident bzw. Vizepräsident des IGR BoBa, mit den beiden Ehrengästen. Fiedler erinnerte an die Gründung und die Zeit danach: "Zunächst gab es nur Freude, dass die Grenze gefallen ist und wir die Nachbarn kennenlernen konnten." Später seien allerdings auf beiden Seiten "diffuse Ängste" aufgekommen. Vor allem ab dem Zeitpunkt, als über den Beitritt Tschechiens zur EU diskutiert wurde. Auf deutscher Seite hätte es Befürchtungen einer Überschwemmung durch tschechische Arbeitskräfte gegeben. In Tschechien hätten einige gedacht: "Da kommen Kapitalisten, die uns etwas wegnehmen."Diese Ängste seien mittlerweile längst überwunden, stellte Fiedler fest. Heutzutage gelte es "im Zeitalter von Industrie 4.0, die Arbeit grenzüberschreitend menschenwürdig zu gestalten". Der tschechische Gewerkschaftspräsident Stredula bestätigte die früheren Bedenken: "Bei uns verbreitete sich der Gedanke, dass Tschechen ihr Eigentum verlieren würden." Auch habe der damalige Staatspräsident Václav Klaus dieses Argument verwendet.Moderiert durch Thomas Bärthlein befasste sich eine Fragerunde mit grundsätzlichen Themen der europäischen Wirtschafts- und Sozialpolitik. Stredula kritisierte deutsche Unternehmen in Tschechien, die "bis heute nicht einmal den deutschen Mindestlohn bezahlen". Ružicka berichtete von Internetseiten in Tschechien, auf denen Firmen genannt würden, die gegen Arbeitnehmerrechte verstoßen.Die Zukunft der EU sei ohne Angleichung der Sozialstandards nicht vorstellbar, sagte Stredula. Er nannte Mindestlohnbeträge in Tschechien von 480, in Deutschland von 1700 und in Österreich ab 2018 von 1500 Euro. Ähnlich argumentierte DGB-Bundesvorsitzender Hoffmann: "Wir wachsen immer mehr in einen europäischen Arbeitsmarkt, aber die nationalen Regelungen der Arbeits- und Sozialpolitik bleiben." Europa brauche einen Kurswechsel: "Es gibt seit 20 Jahren Stillstand." Hoffmann empfahl, "gemeinsam gewerkschaftlichen Druck zu machen".Landtagsabgeordnete Annette Karl (SPD) forderte ebenfalls gleichwertige Arbeitsbedingungen und empfahl den Arbeitnehmern in den verschiedenen Ländern, "sich nicht gegenseitig ausspielen zu lassen".