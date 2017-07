Die Frage ist provokant: "Ist Amerika noch zu retten?" Der Amerikanist Udo Hebel hat so seinen Vortrag bei der Gesellschaft für Sicherheitspolitik überschrieben. Die Antworten, die er dabei gibt, beruhigen. Trotz Trump.

Mit Traditionen gebrochen

Viele Risiken

Hebel, Professor für Amerikanistik und Präsident der Universität Regensburg, gab am Ende seines Referats im Casino der Ostmarkkaserne eine klare Antwort: "Die Präsidentschaft von Donald Trump wird nicht zum Untergang von Amerika führen." Man solle alles mit "kritischer Gelassenheit und historischem Bewusstsein" bewerten. Dennoch sei die Lage ernst, und "unbeherrschte Entscheidungen müssen genau beobachtet werden".Als "Elefant im Weißen Haus" habe Trump bereits "viel innen- und außenpolitisches Porzellan zerschlagen". Auch habe er mit fast allen Traditionen gebrochen, so zum Beispiel bei seinem Amtseid. Dabei habe er sich nicht als Präsident aller Bürger vorgestellt, sondern mit dem lauten Ruf "America first" begonnen. Die Wahl dieses "ungewöhnlichen, aber erklärbaren Kandidaten" reihte Hebel in eine historische Reihe dreier populistischer Bewegungen von 1820, 1890 und zuletzt 2008 in den Vereinigten Staaten ein. Mit der "Tea Party" habe sich vor rund zehn Jahren eine Bewegung gebildet, die Trump geholfen habe.Trump sei gleichzeitig Endpunkt einer Entwicklung, die spätestens in den 1980ern begonnen habe. Seither sei es immer mehr zur Spaltung zwischen Liberalismus und Konservatismus gekommen. Niedergang der Industrie, ökonomischer und sozialer Abstieg der Mittelschicht und vor allem das Versagen der Parteien hätten den Nährboden für die Wahl Trumps bereitet. Umgekehrt sei seine Gegenkandidatin Hillary "bis zum Schluss profillos" geblieben. Dennoch habe sie drei Millionen Stimmen mehr als Trump bekommen.Ausführlich widmete sich Hebel der voraussichtlichen Entwicklung. "Ernst, aber nicht hoffnungslos" sei die Lage. Die politische Spaltung werde weiter zunehmen, aber "die USA werden nicht zerfallen". Schließlich habe die Demokratie seit 241 Jahren über Bürgerkriege und Wirtschaftskrisen hinweg "gehalten", auch bei der in den USA besonders einschneidend ausgefallenen Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre und nach der Ermordung Kennedys.Das politische System der USA sei zwar angespannt, verfüge aber über Selbstreinigungskraft. Auch würden Trump seine Grenzen aufgezeigt. Ein Amtsenthebungsverfahren "sehe ich im Moment unmittelbar nicht", sagte Hebel. Und: Der "Egomane Trump würde vorher selbst zurücktreten". Dann würde der jetzige Vize Michael Pence Präsident. "Wollen wir das wirklich?" Trump werde weiterhin das Präsidentenamt im Wahlkampfmodus ausüben. Der "wirkliche Schaden" liege in der Amtsführung und der negativen Prägung des politischen Klimas.Das "Minenfeld der Russlandbeziehungen mit dem vormals kommunistischen Erzfeind und der Russlandaffäre könnte gefährlich werden". Zu sehr sei der Präsident mit sich selbst beschäftigt, so dass ein Machtvakuum entstehen könne. Risiken für Trump bestünden auch durch die Interessenkonflikte seiner Unternehmen, widersprüchliche Entscheidungen oder häufige Abwesenheiten. In der Außenpolitik fehle die weltpolitische Gesamtstrategie. Und: Erst nach einem halben Jahr habe erstmals das Kabinett getagt.