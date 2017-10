Sie hat alles richtig gemacht: Marine Oganisjan aus der Ukraine spricht sehr gut Deutsch, macht eine Ausbildung, hat vor den Gerichten geklagt. Doch am Montag muss sie ausreisen, allein und ohne Perspektive.

Seit Beginn des Jahres entschied das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über 5282 Asylanträge von Menschen aus der Ukraine. Die Chancen stehen schlecht. Nur 5 der 5282 bekamen eine Anerkennung als Asylberechtigte. Auch, 22 Jahre alt, leidenschaftliche Sängerin, ist gescheitert. Sie hat einen Abschiebebescheid. "Ich bin traurig und sauer", sagt sie. Mutter und Bruder muss sie in Weiden zurücklassen. "Wir bleiben über Skype in Kontakt." Die Zukunft der jungen Frau mit armenischen Wurzeln aus Ternopol in der West-Ukraine ist unsicher. "Ich kann bei meinem Onkel wohnen. Was ich dann mache? Ich weiß es nicht."Die 22-Jährige hat gekämpft: 2014 mit Mutter, Vater und Bruder in Weiden angekommen macht sie ihren Abschluss an der Europaberufsschule in Rekordzeit, bekommt eine Ausbildungsstelle als Sportfitnesskauffrau. Sie spricht sehr gutes Deutsch. Trotz des Todes des Vaters im Jahr 2016 geht sie weiter ihren Weg. Sie beantragt Ausbildungsduldung - und bekommt eine Absage. Sie klagt sich bis zum Verwaltungsgerichtshof, um in Deutschland zu bleiben. Sie hat prominente Unterstützer wie OB Kurt Seggewiß, Landtagsabgeordnete Annette Karl oder Berufsschulleiter Josef Weilhammer. Doch immer wieder kommen Absagen.Jetzt steht die Abschiebung kurz bevor. Jederzeit könnte es klingeln an ihrer Tür, sie müsste schnell die Koffer packen und in das nächste Flugzeug steigen. Bevor das passiert, reist Marine freiwillig aus. So hätte sie die Möglichkeit, noch einmal einen Asylantrag zu stellen. Wenn sich die Gesetze in Deutschland ändern, oder die Lage in der Ukraine. Doch so weit will Marine nicht denken. Sie hat genug gehofft und gegrübelt. "Ich will jetzt einfach nur die letzte Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie genießen." Gerade sitzt sie inmitten von Koffern und Taschen. Die Zeit drängt. Am Montag geht ihr Flug zurück ins Ungewisse. "Ich darf 20 Kilo mitnehmen. Wie soll ich das machen?" Nicht genug Platz für ihre Freunde, Unterstützer, ihre Familie, ihre vielen Erinnerungen.war ihre Heimat. "Was sollen wir in der Ukraine. Wir haben keine Wohnung und kein Geld mehr, es gibt wenig Arbeit, keine soziale Sicherung. Ich fühle mich gut in Weiden. Wenn ich hierher komme, bin ich zu Hause." Das sagte sie im August noch in einem Interview - kurz bevor sie die definitive Absage der deutschen Behörden bekam. Ihre neue Heimat muss sie nun verlassen.