Der Wehretat solle nicht erhöht werden, dafür sollen Schulen renoviert werden, fordert Bundestagsabgeordneter Uli Grötsch beim Frühschoppen der SPD "60plus". Auch das Thema Rente beschäftigt ihn sehr.

Zwölf Milliarden in Bildung

Fünf Jahre Arbeitslosengeld

Mit der SPD werde es keine Erhöhung des Wehretats auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts geben, wie der amerikanisch Präsident von Deutschland forderte. Dies bedeute nahezu eine Verdoppelung, verdeutlichte MdB Uli Grötsch bei der SPD AG 60plus.Dies würde Mehrausgaben von 30 bis 35 Milliarden Euro bedeuten, welche die Sozialdemokraten lieber für die Renovierung der Schulen und für Bildung verwenden wollen. Die Vorsitzende der SPD "60plus", Ursula Kinner freute sich, den bayerischen SPD-Generalsekretär trotz vollen Terminkalenders zum Frühschoppen mit dem Referat "Deutschland kann mehr - Ziele der SPD" zusammen mit vielen Senioren im Café Mitte zu begrüßen. Einig waren sich die Anwesenden, dass es kein Duell der Kanzlerin mit dem Herausforderer Martin Schulz war. Schuld war nach ihrer Meinung auch die Fragestellung der Moderatoren, die sozialpolitische Themen kurz abhandelten.In die Bildungspolitik wolle die SPD 12 Milliarden Euro investieren und allen Kindern die gleichen Chancen auf ein Studium ermöglichen, verdeutlichte Grötsch. Die Lehrkräfte müssen die Kinder zukünftig auf die laufende Digitalisierung in der Arbeitswelt vorbereiten.Die Welt ist nach wie vor aus den Fugen, wiederholte Grötsch seine Aussagen. Dem türkischen Präsidenten Erdogan müsse eine klare Grenze aufgezeigt werden. Trotz der Entscheidung des europäischen Gerichtshofes wollen Ungarn und weitere osteuropäische Staaten die Aufnahme von Flüchtlingen verweigern. Hier helfe kein taktieren der Kanzlerin, sondern nur konsequentes Auftreten. Martin Schulz stehe für mutige Reformen und für ein starkes Europa."Wer sagt allen Rentnern in Deutschland gehe es gut, der ist weltfremd", sagte Grötsch und erinnerte an die Durchschnittsrente von nur 600 Euro einer Oberpfälzer Seniorin. Die SPD will gute Renten, kein höheres Renteneintrittsalter, und eine Solidar-Rente für langjährige Beschäftigte im Niedriglohnsektor. Alle Gesellschaftsschichten sollten in die Solidar-Rente und die Gesundheitsversorgung mit Bürgerversicherung einzahlen.Es dürfe nicht sein, wenn jemand beispielsweise 40 Jahre berufstätig war, dass er nach einem Jahr Arbeitslosigkeit in Hartz IV fällt. Dies habe etwas mit Würde zu tun. Grötsch schlug die Dauer von fünf Jahren Arbeitslosengeld bei entsprechender Qualifizierungswilligkeit vor. Die SPD schaffe die befristeten Arbeitsverträge ab, um vor allem den jungen Familien Planungssicherheit zu geben. Grötsch dankte für die faire Berichterstattung durch den Neuen Tag während seiner ersten Wahlperiode. Andere Parteikollegen in fernen Bundesländern hätten da andere Erfahrungen sammeln müssen.Peter Lottes überreichte einen lebensgroßen Kunststoffaufsteller von Grötsch - damit die Ehefrau und die beiden Kinder den terminlich geforderten bayerischen SPD-Generalsekretär zu Hause haben. Ursula Kinner bedankte sich beim Referenten mit einem kräftigen bayerischen Brotzeitteller mit Geräuchertem.