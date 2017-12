Es geht vordergründig um einen uralten Eichenwald. Er liegt zwar nicht in der Oberpfalz. Aber der Kampf um seinen Schutz hat Symbolkraft für den Kampf gegen Kohle. Die Umweltschützerinnen Hilde Lindner-Hausner und Karin Fichtner haben ihn besucht.

Im Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Kerpen leben seit Jahren Umweltschützer in Baumhäusern und provisorischen Dörfern. Hilde Lindner-Hausner von der Bürgerinitiative gegen atomare Anlagen und Karin Fichtner vom Verein für junge Kunst und Kultur waren dort. Auf einer Solidaritätsveranstaltung im Kunstverein berichteten sie von ihren Erlebnissen und Erfahrungen.Die Umweltschützer protestieren dort gegen den Braunkohleabbau. Der Hambacher Forst und seine Besetzer sorgen seit Jahren bundesweit für Schlagzeilen. RWE will mit der Rodung des Waldes das Abbaugebiet für Braunkohle erweitern. Die Rodung ist derzeit auf Antrag des Bund Naturschutz Deutschland (BUND) per Gerichtsbeschluss ausgesetzt. "Wäre der Hambacher Forst nicht von Umweltschützern besetzt, wäre alles für RWE ein leichtes Spiel", sagt Lindner-Hausner. Die Umweltschützerin glaubt, dass mit der Aussetzung der Rodung "nur Weihnachtsfrieden gemacht werden soll und nach den Ferien der Wald geräumt werden wird". Außerdem würden RWE auch die Ortschaften Morschenich und Manheim "zum Opfer fallen". "Es ist einfach ein wunderschöner Wald", meint auch Karen Fichtner. Sie hatte die Kohlegruben besucht und erzählte nun von "riesigen Löchern" und von hoher Luftverschmutzung durch Braunkohleverstromung."Am weiten Horizont der Bergbauwüste rauchen zahlreiche Kamine. Obwohl doch vom baldigen Kohleausstieg gesprochen wird, sieht es hier ganz und gar nicht danach aus", sagt Lindner-Hausner. Was die beiden Frauen den Besuchern schilderten, zeigten sie auch in Filmen und Videos. Einige davon können auf der Internetseite hambacherforst.org aufgerufen werden. Am Abend wurde auch immer wieder der Vergleich mit Wackersdorf gezogen.In der abschließenden Diskussion ging es dann vor allem um die Frage, wie der Kohleausstieg in Deutschland tatsächlich gelingen könnte. Ein "konkreter Ausstieg" müsste nachvollziehbar geplant werden. Auch sollten erneuerbare Energien besser gefördert und nicht behindert werden. "Das Thema Kohle sollte unser aller Thema werden" sagte zusammenfassend Lindner-Hausner.